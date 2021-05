Cobra Kai 4: Torna Terry Silver! Il video annuncio di Netflix

News Serie TV

La notizia era nell'aria e ora è ufficiale: Thomas Ian Griffith sarà nella quarta stagione della serie sequel del fortunato franchise.

Uno degli antagonisti più temibili di Cobra Kai sta per tornare nel dojo: Thomas Ian Griffith riprenderà il ruolo di Terry Silver nella quarta stagione della serie tv sequel del fortunato franchise cinematografico. L'annuncio, fatto da Netflix con un video ufficiale, era molto atteso dai fan fin dal finale della terza stagione che aveva aperto la strada al ritorno di Silver.

Cobra Kai 4: Thomas Ian Griffith riprende il ruolo di Terry Silver

Terry Silver, uno dei principali villain del franchise cinematografico, è stato uno dei co-fondatori originali del Cobra Kai, nonché proprietario del dojo. Caro amico di John Kreese (Martin Kove) fin dai suoi giorni da militare, Silver ha escogitato un piano per aiutare Kreese a vendicarsi di Daniel LaRusso nel terzo film, ingannandolo e facendolo allenare in modo che potesse perdere contro Mike Barnes nel torneo di All Valley. Il piano, però, in quell'occasione fallì e da allora non abbiamo più visto Silver. Nel finale della terza stagione di Cobra Kai abbiamo visto Kreese fare una telefonata a un vecchio amico e tutti, non a torto, hanno pensato che si trattasse di Silver. A gennaio scorso i produttori esecutivi della serie erano stati evasivi al riguardo ma ora abbiamo la conferma.

"Dall'inizio della serie abbiamo pensato attentamente al momento giusto per far riapparire il co-fondatore del dojo Cobra Kai Terry Silver", hanno detto in una dichiarazione i produttori esecutivi e sceneggiatori della serie Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg. "Quel momento è adesso. Non vediamo l'ora che il mondo intero assista al maestoso ritorno di Thomas Ian Griffith nel franchise". Griffith non sarà il primo attore del franchise a tornare come ospite nella serie. Oltre, naturalmente, ai protagonisti Ralph Macchio e William Zabka e a Martin Kove, abbiamo già visto anche Elisabeth Shue che ha fatto un'apparizione a sorpresa la scorsa stagione e gli attori Yuji Okumoto e Tamlyn Tomita che sono tornati nei panni di Chozen e Kumiko.