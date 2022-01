Cobra Kai 4 parte col botto: In soli 3 giorni accumula 120 milioni di ore di visione!

News Serie TV

La quarta stagione della serie sequel di Karate Kid è tra i contenuti più visti su Netflix, superando nell'ultima settimana persino The Witcher.

Sono bastati soli 3 giorni per far guadagnare alla quarta stagione di Cobra Kai il titolo di serie tv più vista su Netflix nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Il quarto capitolo della serie tv sequel di Karate Kid, infatti, è uscito lo scorso 31 dicembre e - secondo i dati diffusi proprio da Netflix sul suo sito top10.netflix.com - ha accumulato oltre 120 milioni ore di visione. Pur non superando il record assoluto di The Witcher 2 (che nei primi tre giorni dall'uscita, lo scorso 17 dicembre, ne poteva vantare 142 milioni), i nuovi episodi della serie con Ralph Macchio e William Zabka questa settimana sono stati quindi il contenuto più visto sul servizio di video in streaming (The Witcher 2 ha subito naturalmente un calo fisiologico assestandosi al secondo posto, con 94 milioni di ore).

I numeri della quarta stagione di Cobra Kai

120 milioni di ore è tuttavia un dato parziale che non può che crescere. Lo scorso anno la terza stagione di Cobra Kai, uscita nello stesso periodo, aveva raggiunto infatti ben 2,1 miliardi di ore di visualizzazione nella settimana dal 4 al 10 gennaio 2021, secondo le valutazioni di Nielsen. Quest'anno, invece, siamo in grado di valutare dati più certi visto che, già da diverse settimane, è Netflix stessa che rende pubblici i propri numeri aggiornando di volta in volta le classifiche delle serie tv in lingua inglese e quelle non in lingua inglese più viste, sia settimanalmente che in assoluto. È assai probabile che la quarta stagione di Cobra Kai, una volta passati i canonici 28 giorni dall'uscita, rientri addirittura nella Top 10 Globale basata sul numero di ore visionate nelle prime 4 settimane dal rilascio di un conenuto (attualmente, per esempio, al decimo posto di questa classifica c'è Sex Education 3 con poco più di 418 milioni di ore di visione nei primi 28 giorni). Attualmente, lo ricordiamo, con 625 milioni di ore, è Bridgerton a detenere il primo posto tra le serie tv in lingua inglese più viste su Netflix nei primi 28 giorni dall'uscita, mentre Squid Game ha lo scettro tra quelle non in lingua inglese, con ben 1,6 miliardi di ore di visione accumulate nello stesso periodo di tempo.

Cobra Kai 5 quando esce? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione della serie Netflix Leggi anche

Il successo e il futuro di Cobra Kai

Concepita da Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg come una serie revival della saga cinematografica Karate Kid degli anni '80, Cobra Kai era iniziata su YouTube e solo in un secondo momento è stata acquisita da Netflix che l'ha resa un successo internazionale. Uno dei punti di forza della serie, rispetto ad altri revival di questo genere, è la fortissima eredità dell'amata saga cinematografica che Cobra Kai ha saputo sempre rispettare, anche ospitando iconici personaggi visti nei film. Vista la popolarità della serie, Netflix l'ha già rinnovata per una quinta stagione - le cui riprese sono già terminate - e gli showrunner starebbero già scrivendo una sesta stagione e pensando a dei possibili spin-off.