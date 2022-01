Cobra Kai 5 quando esce? Le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla quinta stagione della serie Netflix

News Serie TV

La serie sequel di Karate Kid è stata già rinnovata per un quinto ciclo di episodi le cui riprese, secondo il co-showrunner Jon Hurwitz, sarebbero già terminate!

La stagione 4 di Cobra Kai è sbarcata in streaming su Netflix solo lo scorso 31 dicembre eppure c'è già tanta curiosità sulla quinta stagione visto che molti appassionati del franchise di Karate Kid hanno già visto tutti gli episodi. Fortunatamente sappiamo che lo streamer ha già rinnovato in anticipo la serie che quindi tornerà prossimamente con una quinta stagione. Ma quando esce e cosa sappiamo già da ora? Ecco tutte le anticipazioni e le dichiarazioni dei co-showrunner della serie.

Cobra Kai: Il riassunto della quarta stagione

Come è noto, Cobra Kai è ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang hanno unito le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18 e il destino della Valley non era mai stato così in bilico. Kreese ha potuto contare anche su un amico di vecchia data, il terribile Terry Silver (Thomas Ian Griffith) tornato oltre 30 anni dopo Karate Kid III - La sfida finale.

Il successo di Cobra Kai

Questo nuovo capitolo di Karate Kid, aggiornato e contemporaneo, ha decisamente conquistato gli abbonati di Netflix. Secondo i numeri diffusi dal servizio di video in streaming, la stagione 3 è stata vista da oltre 41 milioni di famiglie nei primi 28 giorni dall'uscita ed è entrata ha nelle Top 10 di Netflix in 85 paesi, guadagnandosi il primo posto in ben 28 territori. Anche la quarta stagione, uscita due giorni fa, è entrata subito in Top 10 anche in Italia. Questo enorme consenso da parte del pubblico aveva spinto Netflix, lo scorso agosto, a confermare in largo anticipo una quinta stagione.

Cobra Kai 5: Le riprese sono già terminate!

La bella notizia è che le riprese della quinta stagione sono addirittura già terminate! I nuovi episodi sono stati girati ad Atlanta, in Georgia, da settembre a dicembre 2021, come ha confermato il co-creatore dello show Jon Hurwitz condividendo una foto scattata sull'aereo di ritorno dal set. Nell'immagine lo vediamo accanto all'altro showrunner Josh Heald e nella didascalia leggiamo: "Cinque, Fine. Ciao Atlanta!".

Cobra Kai proseguirà oltre la stagione 5?

In alcune interviste rilasciate tempo fa, tuttavia, i co-creatori avevano chiarito di avere intenzione di portare avanti la serie ancora per molto, magari pensando anche a qualche spin-off. "Abbiamo in programma molte altre stagioni dello show. Quando abbiamo iniziato a scrivere la prima stagione, avevamo già un'idea chiara del finale, ma non abbiamo mai saputo esattamente quanto tempo ci sarebbe voluto per arrivarci. Intanto abbiamo scritto la quarta stagione, o almeno la maggior parte, ma vorremmo andare oltre. Penso che sarà un dialogo continuo con Netflix", aveva detto chiaramente Jon Hurwitz un anno fa.

Naturalmente ora sappiamo che vedremo una quinta stagione. Ma per quanto riguarda gli spin-off, cosa dicono gli autori? "La speranza è che i nostri personaggi a un certo punto si trovino in situazioni che potrebbero portare a più storie lungo il percorso", aveva aggiunto Hurwitz. Insomma, il franchise di Karate Kid e vivo e vegeto e i fan - pur con idee diverse su quali direzioni dovrebbe prendere la storia - non vedono l'ora di saperne di più!