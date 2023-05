Citadel, numeri alle stelle al debutto: È già tra le serie più viste di sempre su Prime Video

News Serie TV

L'ambiziosa serie di spionaggio prodotta dai fratelli Russo, al debutto, sarebbe seconda soltanto a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. E la presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke esulta.

La scommessa della presidente degli Amazon Studios Jennifer Salke, una serie imponente costruita su scala globale e sostenuta da due nomi importanti come Joe e Anthony Russo, sta già portando frutti. Citadel, la serie di spionaggio con Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden arrivata su Prime Video lo scorso 28 aprile, è partita fortissimo ed è sulla buona strada per diventare una delle serie tv originali più viste di sempre sul servizio. Lo fa sapere, con un post su Instagram, proprio Jennifer Salke.



Guarda subito Citadel su Prime Video

Citadel: Il debutto coi fiocchi

"Citadel è il titolo numero 1 su Prime! Al debutto, la serie ha attirato uno dei più grandi pubblici globali nella storia di Prime Video. Un'incredibile performance per uno show nuovo e originale", ha scritto Salke sulla sua pagina Instagram. La dirigente non specifica i numeri precisi (che forse saranno resi noti soltanto in un secondo momento) ma, stando a una fonte vicina alla produzione intercettata da Deadline, il debutto di Citadel sarebbe secondo numericamente soltanto a quello de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere che lo scorso settembre aveva attirato oltre 25 milioni di spettatori soltanto nel primo giorno d'uscita (c'è da dire che poi i numeri sono drasticamente calati nel corso delle settimane).

Sulla pagina Twitter ufficiale di Citadel si legge che lo spy drama di Prime Video si trova attualmente al primo posto nella Top 10 del servizio in quasi 200 Paesi e territori in cui questo è presente. Il merito è anche di una campagna promozionale massiccia sostenuta da Prime Video, oltre che della fama di produttori e interpreti noti e amati a livello globale. "Grazie tante a tutti quelli che la stanno guardando", ha twittato recentemente Priyanka Chopra Jonas.

Citadel: Le nostre interviste esclusive sul red carpet al cast della serie di Prime Video Leggi anche

La trama di Citadel

Citadel è un'agenzia indipendente di spionaggio internazionale nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone, ma 8 anni fa è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Dopo il debutto dei primi due episodi lo scorso 28 aprile, Citadel è tornata oggi con un nuovo episodio su Prime Video e continuerà (per un totale di 6 episodi) ogni venerdì fino al 26 maggio.