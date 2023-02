Citadel: Data e prime foto dello spy drama internazionale di Prime Video

News Serie TV

Il cast del capitolo americano della serie prodotta dai fratelli Russo comprende Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci e Lesley Manville.

Prime Video ha annunciato la data di uscita e svelato le prime immagini dell'attesa Citadel, la serie thriller internazionale di spionaggio che parte già come un ambizioso franchise destinato a espandersi con ramificazioni in diversi Paesi del mondo. Il capitolo americano debutterà in streaming venerdì 28 aprile con due episodi, seguiti da un nuovo episodio a settimana, ogni venerdì, fino al 26 maggio. Prodotta dalla società di produzione AGBO dei fratelli Russo e guidata dallo showrunner David Weil, Citadel si presenta come una storia di ampio respiro che può contare su un cast stellare.

La trama di Citadel

Finalmente Prime Video ha rivelato qualcosa in più sulla trama della serie, che finora era stata solo accennata. Ora, nella sinossi ufficiale, si legge:

Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale - nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Il cast

Richard Madden interpreta Mason Kane, al suo fianco Priyanka Chopra Jonas veste i panni di Nadia Sinh, Stanley Tucci quelli di Bernard Orlick, Lesley Manville è Dahlia Archer, mentre Osy Ikhile è Carter Spence, Ashleigh Cummings è Abby Conroy, Roland Møller impersona Anders Silje e Davik Silje, Caoilinn Springall interpreta Hendrix Conroy.

Gli altri capitoli in arrivo prossimamente

Ma, come abbiamo detto, l'universo di Citadel è in espansione. Si stanno infatti pianificando diverse storie interconnesse che saranno esplorate una ad una a livello locale. Ogni serie dell'universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente, e vede protagonisti i migliori interpreti, costituendo un franchise globale peculiare. Due altre serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.