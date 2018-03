Christopher Abbott con George Clooney in Catch-22

L'ex star di Girls Christopher Abbott affiancherà George Clooney nella prossima miniserie di Hulu Catch-22, adattamento in sei parti del famoso romanzo di Joseph Heller in Italia meglio conosciuto con il titolo Comma 22.

Scritto, diretto, prodotto e interpretato da Clooney, il drama segue il capitano John Yossarian (Abbott, più di recente in The Sinner), un aviatore dell'aeronautica militare statunitense, e i suoi compagni cercare di mantenere intatta la propria sanità mentale mentre prestano servizio eseguendo pericolose missioni di bombardamento a bordo di B-25 Mitchell. Furioso perché l'esercito continua ad aumentare il numero di missioni che deve compiere prima di completare il suo servizio, Yossarian vorrebbe chiedere l'esonero per ragioni psichiatriche, ma il suo tentativo di evitare i compiti assegnatigli si scontra con il comma 22, la regola sinistra secondo cui le preoccupazioni per la propria incolumità di fronte a una situazione di pericolo reale sono la reazione di una mente razionale.

Come riportato precedentemente, Clooney, al suo primo ruolo regolare in tv dall'addio a ER, vestirà i panni colonnello Cathcart, l'antagonista, cinico e ambizioso comandante dello stormo che aumenta ripetutamente il numero di missioni richieste prima che un soldato possa fare ritorno a casa. Questo e il personaggio di Yossarian erano stati interpretati rispettivamente da Martin Balsam e Alan Arkin nell'adattamento cinematografico del 1970.