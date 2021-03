Chris Evans sarà Capitan America in The Falcon and the Winter Soldier?

News Serie TV

La risposta di Kevin Feige a poche ore dall'arrivo su Disney+ della nuova serie Marvel.

Il pubblico della Marvel è in fermento da settimane dopo che un'indiscrezione ha rivelato che la star di Hollywood Chris Evans era in trattative per un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo l'apparente ritiro dalle scene di Capitan America nel film del 2019 Avengers: Endgame. Da allora, lo stesso Evans non ha fatto molto per calmare in modo definitivo gli animi, anzi, in un'occasione ha scritto su Twitter "Notizie per me". Ora che su Disney+ sta per debuttare l'attesissima serie The Falcon and the Winter Soldier (l'appuntamento con il primo episodio è per domani mattina), che prosegue la storia dal punto in cui il Sam Wilson di Anthony Mackie ha preso lo scudo di Capitan America dalle mani di Steve Rogers, molti si sono chiesti se non sia proprio questa l'occasione giusta per un ritorno sullo schermo del personaggio. Questione sulla quale il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige è intervenuto in un'intervista con Entertainment Weekly.

Chris Evans tornerà nell'MCU? La risposta di Kevin Feige

"Raramente rispondo di no a una qualsiasi cosa perché finiscono sempre col sorprendermi con ciò che sta dietro l'angolo, ma penso che quella voce sia stata fugata piuttosto velocemente dallo stesso Evans", ha detto Feige. Questione chiusa, quindi? Non proprio. Anche l'autorevole Deadline ha dato notizia di una trattativa tra Evans e Marvel per un ritorno di Steve Rogers, sebbene probabilmente in misura minore, un po' come fatto da Robert Downey Jr. in Spider-Man: Homecoming. Ma che questo possa accadere già in The Falcon and the Winter Soldier sembra escluso.

Dal canto suo, Mackie ha detto che "non ho idea" di cosa stia succedendo con Evans. "A dire il vero, ero a pesca [quando è uscita l'indiscrezione]. Quando sono tornato per prendere dei gamberetti, il tizio al molo mi ha detto 'Ehi, amico! Hai visto questa m****?'. Vado dallo stesso venditore di esche da circa 20 anni e all'improvviso scopro che è un fan. Non aveva idea di chi fossi. Ora è un fan. Alla Marvel sono molto riservati e decidono loro cosa dobbiamo sapere e quando dobbiamo saperlo. Non ne ho idea. Il tizio al modo che mi vende gamberetti sa più di me su quello che sta succedendo". Sebastian Stan, che nella serie riprende il ruolo di Bucky Barnes, ha aggiunto: "Tutto è possibile, giusto? Ho visto che ha twittato qualcosa al riguardo. Quindi, non lo so... Davvero, non so nulla in proposito. Sento come se non si possa pensare a Capitan America senza pensare a Chris Evans. Ha fatto un lavoro davvero straordinario e sento che avrà sempre questa presenza. E ce l'avrà nel nostro show".