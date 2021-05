CBS presenta NCIS: Hawai'i, CSI: Vegas, FBI: International e le sue altre novità in 5 video

News Serie TV

Due nuovi spin-off, un revival con il cast originario e un medical drama. Scopriamo le novità di CBS per la stagione 2021-22.

Ora che la stagione 2021-22 della rete americana CBS non ha più segreti, dopo la presentazione del nuovo palinsesto agli Upfront, spazio alle novità, le serie che tradizionalmente destano maggiore curiosità tra gli spettatori. Quest'anno la rete dell'Occhio ne ha ordinate sei, gran parte delle quali andranno in onda già dal prossimo autunno. Con la sola eccezione della comedy Smallwood, di tutte è stata rilasciata un'anteprima. Per la comedy Ghosts e il medical drama di metà stagione Good Sam si tratta di un vero e proprio trailer, mentre per i crime drama NCIS: Hawai'i, FBI: International e CSI: Vegas di un video di presentazione, non essendo stato ancora girato il primo episodio. Diamogli un'occhiata, insieme ad alcune informazioni essenziali.

CSI: Vegas

Revival della popolare serie crime CSI, questa nuova interazione vede il dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas rischiare di crollare davanti a quella che viene definita una "minaccia esistenziale". Un nuovo, brillante team di investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchie glorie del dipartimento, inclusi Gil Grissom e Sara Sidle, e mettere in campo nuove tecniche investigative per preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio. I veterani William Petersen, Jorja Fox, Wallace Langham e Paul Guilfoyle, questi ultimi due nuovamente nei panni di David Hodges e Jim Brass, affiancano le new entries Matt Lauria (Friday Night Lights), Paula Newsome (Chicago Med), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth) e Mandeep Dhillon (After Life).

FBI: International

Terza serie del franchise di successo FBI creato dallo stesso Dick Wolf di Law & Order e Chicago, il procedurale presenterà i suoi personaggi in un crossover con FBI ed FBI: Most Wanted. Le vicende ruotano attorno a una squadra di agenti d'élite della divisione International dell'FBI incaricata di viaggiare per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino.

Ghosts

Basata su un format britannico, la comedy segue una giovane coppia sposata e in difficoltà economica. I sogni di Samantha (Rose McIver, iZombie) e Ryan (Utkarsh Ambudkar, White Famous) diventano realtà quando ereditano una bella casa di campagna, scoprendo però non solo che questa sta cadendo a pezzi ma anche che è abitata ancora da molti dei precedenti inquilini deceduti.

Good Sam

Sophia Bush (Chicago P.D.) è Sam, un cardiochirurgo di talento che lavora nello stesso ospedale di suo padre, un uomo burbero e impossibile da accontentare che non ha mai riconosciuto il suo talento. Sam ha la sua grande occasione quando Griff finisce in coma e lei si ritrova a capo del reparto di chirurgia. La sua vita professionale e quella privata tornano però a farsi complicate quando suo padre si risveglia e vuole ricominciare a operare, sebbene ciò significhi essere supervisionato dalla figlia. Nel cast anche Jason Isaacs (Star Trek: Discovery), Michael Stahl-David (Narcos) e Edwin Hodge (Mayans M.C.).

NCIS: Hawai'i

Il franchise di successo NCIS dà i natali a una nuova serie tv, la quarta, scegliendo per la prima volta un'agente speciale donna per il ruolo di responsabile di una divisione. Vanessa Lachey interpreta Jane Tennant, a capo della sezione di Pearl Harbor, il porto militare che si trova nell'isola hawaiiana di Oahu. Una donna tanto diplomatica quanto dura, un'investigatrice appassionata che può muoversi sulla scena del crimine e quella politica con la stessa disinvoltura, Tennant è anche una madre single che spesso si trova combattuta tra la gestione della sua famiglia e la gestione della sua squadra all'NCIS.