CBS ordina il remake di Magnum P.I. e altre 4 serie tv

CBS ha annunciato quali saranno le altre novità che arricchiranno la sua offerta di sceneggiati originali nella stagione televisiva 2018-19. Cinque in tutto, incluso il chiacchierato remake di Magnum, P.I. con Jay Hernandez (Suicide Squad) nei panni di un nuovo Thomas Magnum. A questa si aggiungono i drama God Friended Me, The Code e The Red Line, e la sitcom Fam.

Creata dallo stesso Peter M. Lenkov dei remake di Hawaii Five-0 e MacGyver, il nuovo Magnum, P.I. segue il decorato ex Navy SEAL Thomas Magnum tornare alle Hawaii dall'Afghanistan e ricorrere alle proprie conoscenze militari per risolvere casi come investigatore privato, aiutato dai veterani Theodore 'TC' Calvin (Stephen Hill, Law & Order: Unità Speciale) e Orville 'Rick' Wright (Zachary Knighton, Happy Endings), così come dall'ex agente dell'MI6 Juliet Higgins (Perdita Weeks, Penny Dreadful).

In God Friended Me, ennesima produzione di Greg Berlanti (Arrow, Blindspot, Supergirl, The Flash), domande sulla fede, l'esistenza e la scienza sono esplorate mentre un ateo (Brandon Micheal Hall, The Mayor) vede la sua vita stravolta quando Dio gli chiede l'amicizia su Facebook. Senza volerlo, quest'uomo senza peli sulla lingua diventa un vettore di cambiamento nelle vite e nei destini delle persone intorno a lui. I co-ideatori di Alcatraz Steven Lilie e Bryan Wynbrandt firmano la sceneggiatura. Il resto del cast include Joe Morton (Scandal), Violett Beane (The Flash), Suraj Sharma (Homeland) e Javicia Leslie (MacGyver).

In The Code, scritta dall'ideatore di Limitless Craig Sweeny insieme con Craig Turk (The Good Wife), le menti militari più brillanti affrontano le sfide più difficili del paese, dentro e fuori l'aula di giustizia, dove ogni legale è addestrato per essere procuratore, avvocato difensore, investigatore e... un Marine. Vi recitano Anna Wood (Falling Water), Ato Essandoh (Chicago Med), Phillipa Soo (Smash) e Raffi Barsoumian (The Vampire Diaries). Previste in un primo momento anche le partecipazioni di Dave Annable (Brothers & Sisters) e Mira Sorvino (La dea dell'amore), i cui ruoli saranno ora affidati a nuovi attori.

Prodotto dall'affermata filmmaker Ava DuVernay (Selma: La strada per la libertà), il crime drama The Red Line esplora le prospettive di tre famiglie diverse unite dallo stesso clamoroso caso: l'assassinio a Chicago di un medico di colore, commesso per errore da un poliziotto bianco. Fanno parte del cast Noah Wyle (Falling Skies), Emayatzy Corinealdi (Hand of God), Noel Fisher (Shameless), Michael Patrick Thornton (Private Practice), Aliyah Royale, Vinny Chhibber (No Tomorrow), Howard Charles (The Musketeers) ed Elizabeth Laidlaw (Boss).

Infine, Fam, unica nuova comedy ordinata finora da CBS (Murphy Brown è il revival dell'omonima sitcom degli Anni '80), segue l'ex star di The Vampire Diaries Nina Dobrev nei panni di una donna i cui sogni su una vita virtuosa con il suo nuovo fidanzato (Tone Bell, Truth Be Told) e la di lui famiglia precipitano quando la sua disastrosa giovane sorellastra va a vivere con lei per sottrarsi al loro disastroso padre. Una creazione di Corinne Kingsbury e Bob Kushell, la serie coinvolge anche gli attori Odessa Adlon (Nashville), Brian Stokes Mitchell (The Path) e Sheryl Lee Ralph (Ray Donovan).