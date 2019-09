Castle Rock: Annie Wilkes di Misery nel primo trailer della stagione 2

News Serie TV

In Italia, il thriller psicologico è disponibile in streaming su Starz Play.

Castle Rock, la serie che riunisce in un unico continuum le storie e i personaggi dei romanzi di Stephen King, sta per tornare su Hulu con la seconda stagione. L'appuntamento è per il 23 ottobre, mentre il trailer appena rilasciato dal servizio di video in streaming ci permette di dare un primo sguardo al prossimo e riconoscibilissimo filone narrativo intrapreso dagli autori in questo nuovo ciclo di episodi.

La seconda stagione introdurrà infatti Annie Wilkes, uno dei personaggi più celebri di King, la psicopatica protagonista di Misery, qui ritratta in una versione più giovane dalla star di Masters of Sex Lizzy Caplan. Apparentemente in fuga dall'FBI dopo aver commesso un omicidio, Annie finisce a Castle Rock con la figlia Joy (Elsie Fisher), un arrivo destinato a scatenare eventi ancora più bizzarri e terrificanti.

Il resto del rinnovato cast include Tim Robbins (visto anche ne Le ali della libertà), Paul Sparks (Boardwalk Empire), Robin Weigert (Big Little Lies), Sarah Gadon (Alias Grace), Alison Wright (The Americans), Greg Grunberg (Heroes), Yusra Warsama (Assassin's Creed: Origins), Barkhad Abdi (Captain Phillips: Attacco in mare aperto), Matthew Alan (Tredici) e John Hoogenakker (Tom Clancy's Jack Ryan).