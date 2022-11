Carnival Row: Prime Video svela data e primo trailer della seconda stagione, che però sarà l'ultima

News Serie TV

La serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne torna finalmente in streaming dopo un'attesa durata oltre tre anni: la cattiva notizia? Non ci sarà una terza stagione.

No, Prime Video non si è dimenticata di Carnival Row nonostante siano passati ormai più di tre anni dall'uscita della prima stagione (in streaming nel lontano agosto 2019). Finalmente il servizio ha svelato la data di uscita della seconda stagione (dal 17 febbraio 2023 con episodi settimanali, per un totale di 10 nuovi episodi) diffondendo un primo suggestivo teaser trailer e il teaser poster che vedete in basso. C'è però anche una cattiva notizia: la serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne non avrà una terza stagione, fermandosi quindi dopo le prime due.

Dove eravamo rimasti: La trama di Carnival Row

Carnival Row è un fantasy noir ambientato a Burgue, una città immaginaria dove si mescolano atmosfere steampunk e ambienti che ricordano le capitali europee di inizio Novecento. Al centro del racconto ci sono alcune creature mitologiche che arrivano nell'emisfero abitato dagli esseri umani abbandonando le loro terre d'origine, afflitte da guerre e miseria. Tra i rifugiati c'è anche Vignette Stonemoss (Cara Delevingne, Città di carta), una fata ribelle fuggita da Tirnanoc, il regno delle creature fatate, e che nasconde un passato tormentato. Quando diversi "critch" (il termine dispregiativo con cui gli umani chiamano i fatati) vengono uccisi nella Row da un misterioso assassino che ricorda molto Jack lo Squartatore, inizia ad indagare l'ispettore di polizia Rycroft 'Philo' Philostrate (Orlando Bloom, Il Signore degli Anelli), un umano ed ex soldato che condivide un passato difficile con Vignette. Nel finale della prima stagione Philo, lo ricorderete, realizza di essere figlio del Cancelliere e abbraccia finalmente la sua vera identità fatata raggiungendo Vignette (Cara Delevingne) nel ghetto. La scoperta di essere una creatura fatata cambierà radicalmente la sua visione delle cose.

Le anticipazioni della seconda stagione

Nella seconda stagione Philo "indaga su una serie di raccapriccianti omicidi che alimentano la tensione sociale", si legge nella sinossi ufficiale. Vignette Stonemoss e la banda di criminali fatati nota come Corvo Nero, intanto, si vendicano dell'ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Nel frattempo, Tourmaline (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che minacciano il suo destino e il futuro della Raw. Inoltre, dopo essere fuggiti da Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) incontrano una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. "Con umani e fatati divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che finiscono per condizionare l'anima di ognuno", si conclude la trama diffusa da Prime Video.