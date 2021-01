Bridgerton rinnovata ufficialmente per una seconda stagione: L'annuncio di Lady Whistledown

News Serie TV

Netflix conferma finalmente i pettegolezzi: la serie in costume prodotta da Shonda Rhimes tornerà con nuovi episodi.

Chi meglio di Lady Whistledown in persona poteva annunciare la lieta notizia? Dopo i tantissimi rumor dei giorni scorsi, è arrivata finalmente la conferma: Bridgerton è stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione. Il lussureggiante drama in costume di Netflix, nonché la prima serie prodotta dalla casa di produzione di Shonda Rhimes per il servizio, tornerà con nuovi episodi che, come si immaginava, saranno basati su Lord Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey. Lo confermano sia un video-annuncio pubblicato sui canali social di Netflix che un sofisticato messaggio affidato alla (non più) misteriosa e tagliente autrice al centro della serie.

Bridgerton 2 ci sarà: La lettera di Lady Whistledown

Netflix ha lasciato che fosse Lady Whistledown ad annunciare il rinnovo ufficiale di Bridgerton. Ecco le sue parole, puntali e intriganti come al solito:

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L'incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown”

La seconda stagione sarà incentrata su Anthony

Come si diceva, dunque, il cast tornerà sul set a marzo (nonostante le perplessità espresse recentemente dall'interpete di Daphne Phoebe Dynevor). Confermato anche che la trama seguirà quella del secondo libro della saga di Julia Quinn da cui la serie è tratta, intitolato Il visconte che mi amava e incentrato sulle vicissitudini amorose del primogenito della famiglia Bridgerton, Anthony. Il rinnovo della serie non giunge inaspettato, vista la risonanza e la popolarità raggiunte dalla prima stagione uscita meno di un mese fa: Netflix ha stimato che nelle prime 4 settimane dall'uscita ben 63 miglioni di famiglie hanno visto la serie.

