Bridgerton 2: La seconda stagione ci sarà? Le anticipazioni, la trama e tutto quello che sappiamo

La serie in costume di Netflix prodotta da Shonda Rhimes potrebbe tornare presto con nuovi episodi: ecco tutte le anticipazioni di Bridgerton.

Se avete aperto questo articolo vuol dire che probabilmente avrete già visto gli 8 episodi della prima stagione di Bridgerton, la prima serie Netflix prodotta dalla mamma di Scandal e Grey's Anatomy Shonda Rhimes, e vi starete chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Non siete sicuramente i soli. Il drama in costume, creato dal braccio destro di Rhimes Chris Van Dusen, ha debuttato lo scorso 25 dicembre sulla piattaforma di video in streaming appassionando migliaia di spettatori che, a giudicare dal brusio creato sui social e dalle Top Ten di Netflix stesso, si sono subito lasciati trasportare dalle storie d'altri tempi dei Bridgerton, una delle famiglie più in vista della Londra dell'età della Reggenza. Volete saperne di più? Ecco le anticipazioni e tutto quello che sappiamo sulla trama di Bridgerton 2.

Bridgerton avrà una seconda stagione?

La serie non è stata ufficialmente rinnovata da Netflix. Tuttavia pare ci siano ottime possibilità di rivedere sul piccolo schermo, tra gli altri, l'elegante Daphne (Phoebe Dynevor), l'affascinante e ribelle duca di Hastings (Regé-Jean Page) e soprattutto la misteriosa Lady Whistledown, la nobildonna dietro le cronache scandalistiche che sconvolgono gli equilibri dell'artistocrazia. Questo perché il sito Production Weekly, che ci informa su tutte le produzioni tv in corso e su quelle in arrivo, inserisce Bridgerton nell'elenco di serie tv in produzione e data l'inizio delle riprese della seconda stagione già a marzo 2021. L'informazione è stata rilanciata anche dall'autorevole TVLine quindi le probabilità che Bridgerton venga presto rinnovata da Netflix sono veramente alte.

Gli attori sono disponibili a tornare presto sul set

Mettendo insieme diverse dichiarazioni rilasciate da alcuni membri del cast, inoltre, si evince che gli attori tornerebbero senza esitazioni per una seconda stagione. L'interprete del duca di Hastings Regé-Jean Page ha detto a OprahMag.com: "Tornerei sicuramente, perché no? Penso che ci siano molte belle storie da raccontare ancora. Ci sono tanti personaggi e ognuno di questi personaggi ha cugini, zii e cani, e penso che alle persone piaccia esplorare tutti questi dettagli". È dello stesso avviso l'interprete di Penelope Featherington Nicola Coughlan. "Mi piacerebbe continuare il mio viaggio con Penelope, per vedere come è cambiata", ha detto l'attrice a Radio Times. “Mi piacerebbe davvero tornare perché mi sento come se avessimo appena scalfito la superficie. E poiché c'è un cast così vasto, c'è ancora molto da dire su altri personaggi. Ci sono persone con cui non ho nemmeno recitato e vorrei farlo", ha aggiunto.

Come continuerà Bridgerton? La trama dei libri di Julia Quinn

Occorre ricordare, inoltre, che Bridgerton è tratta dalla fortunata saga della scrittrice Julia Quinn. I libri sono 8, proprio quanti sono fratelli Bridgerton, e ogni volume si concentra sulla storia d'amore di uno dei componenti della famiglia. Nella prima stagione abbiamo visto la storia di Daphne ma gli autori hanno gettato già qualche seme che ha anticipato le storie degli altri fratelli, prima di tutte quella del primogenito Anthony (Jonathan Bailey). Lo stesso showrunner Chris Van Dusen ha confidato a OprahMag.com che vorrebbe seguire lo stesso schema nella serie, quindi dedicare ogni stagione a uno dei fratelli. E sono in molti a pensare che la seconda stagione ruoterebbe proprio sulla travagliata storia di Anthony dopo che la cantante Siena (Sabrina Bartlett) gli ha spezzato il cuore. Chi ha letto i libri, infatti, ha potuto cogliere un indizio importante: in una delle ultime scene della prima stagione di Bridgerton si vede un'ape vicino alla finestra. Gli appassionati dei romanzi di Julia Quinn sanno che nel secondo libro della saga, dedicato ad Anthony, le api ricoprono un ruolo significativo.

Per saperne di più non ci resta che aspettare nuove notizie da Netflix. Intanto, se non lo avete ancora fatto, potete leggere la nostra recensione di Bridgerton.