Bridgerton: Regé-Jean Page reinterpreta una famosa scena hot della serie in uno sketch tutto da ridere

Ospite del Saturday Night Live, l'attore è tornato nei panni del Duca di Hastings con risultati esilaranti: ecco il video.

L'enorme popolarità raggiunta da Bridgerton, la serie in costume di Netflix ambientata nella Londra dell'età della reggenza nonché prima produzione di Shonda Rhimes per il servizio di video in streaming, ha portato Regé-Jean Page, l'interprete del Duca di Hastings, dritto dritto fino al Saturday Night Live, il popolare late show comico in onda sull'americana NBC. L'attore è stato ospite del programma ma non si è limitato a un'intervista o a un monologo. Page è tornato nei panni del Duca Simon per mettere in scena nuovamente una delle sequenze più popolari (e chiacchierate) della serie, la famosa scena della prima notte di nozze con Daphne in cui è protagonista insieme a Phoebe Dynevor. Peccato che, sul set ricreato al SNL, non tutto vada nel verso giusto con risultati, naturalmente, esilaranti.

Regé-Jean Page alle prese con gli improbabili intimacy coordinator del Saturday Night Live

Nello sketch l'attore recita accanto a Chloe Fineman che, nei panni di Daphne Bridgerton, interpreta la co-star Phoebe Dynevor. Dopo aver pronunciato una già famosa battuta della serie ("Brucio per te"), Page viene interrotto dalla regista di Bridgerton interpretata qui da Kate McKinnon che lo informa che la prossima scena da interpretare è una scena di sesso. Ma Lizzy Tablot, la intimacy coordinator che sul set della serie ha coordinato le scene di sesso e ha aiutato gli attori a sentirsi a proprio agio, - avvisa la regista - è in quarantena a causa del Covid quindi gli attori dovranno accontentarsi di un improbabile duo, un tempo esperto di effetti speciali: Richie (Mikey Day) e suo nipote Randy (Pete Davidson). I due coordinano a modo loro la scena proponendo anche improbabili oggetti di scena come dei copricapezzoli adatti al green screen e strane coreografie sessuali. "Non ho letto il copione ma mi sembra roba da ragazze. Interpretate fratello e sorella? Perché Netflix fa queste cose strane", dicono i due. Guadate voi stessi il risultato nella clip.

Bridgerton: Il lavoro della coordinatrice di intimità sul set

Lo sketch ironizza sul lavoro della intimacy coordinator della serie, del quale molto si è parlato considerate le molte scene di sesso presenti. La psicologa ed esperta di intimità Lizzy Tablot, a detta di tutti, è stata una figura fondamentale sul set per far sentire gli attori a proprio agio e il vero segreto per la riuscita delle scene hot di Bridgerton. "Rende molto più sicuri di sé gli attori lavorare insieme a qualcuno che ti dirige, ti guida e ti protegge", aveva dichiarato Page in un'intervista a Variety. "Dovevano sembrare scene reali ma si trattava di complicate acrobazie, come una coreografia di danza", aveva aggiunto Dynevor intervistata da Grazia UK.