Bridgerton e il segreto di quelle scene hot: Lo svelano i protagonisti

News Serie TV

Le sequenze particolarmente piccanti tra il Duca di Hastings e Daphne nella serie di Netflix hanno incuriosito parecchi spettatori: ecco i retroscena raccontati da Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor.

Chi in queste settimane si sta appassionando a Bridgerton, la nuova serie in costume di Netflix nonché prima produzione di Shonda Rhimes per il servizio di video in streaming, sarà rimasto sicuramente incantato dai sontuosi costumi, la colonna sonora ricercata e la trama avvincente. Non sono passate di certo inosservate, però, neppure le molte scene hot che coinvolgono la coppia per eccellenza della serie, quella formata dal Duca di Hastings Simon (Regé-Jean Page) e la giovane debuttante Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Interrogati sull'argomento, i diretti interessati hanno raccontato qualche retroscena di quelle sequenze: pare che dietro alla loro chimica esplosiva sullo schermo ci sia un professionista ben preciso.

Bridgerton e le scene di sesso tra Simon e Daphne: Parlano i protagonisti

In più di un'occasione Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor hanno parlato del loro rapporto sul set. Ospiti del talk show Good Morning America, per esempio, hanno confermato di aver instaurato un ottimo rapporto di fiducia che ha consentito loro di ricreare facilmente l'atmosfera intima dei libri. "La chimica è stata probabilmente cosa più facile da trovare perché Phoebe è adorabile", ha detto Page della sua co-star. "E stavamo lavorando con un materiale meraviglioso. I personaggi esistevano già e nei libri avevano già una grande chimica. Tutto quello che dovevamo fare era riuscire a canalizzare questa incredibile chimica che già esisteva", ha aggiunto l'interprete di Simon. Per riuscire a recitare con disinvoltura nelle scene di sesso (ma anche in quelle di ballo), gli attori si sono a lungo esercitati. "Quando arrivavamo sul set sapevamo esattamente cosa stavamo facendo e ci sentivamo entrambi al sicuro. L'esperienza è stata semplice e piacevole per entrambi", ha aggiunto Phoebe Dynevor.

La figura dell' intimacy coordinator in Bridgerton

Fondamentale sul set di Bridgerton è stato però il lavoro di un sex coach o meglio, come è ormai noto nel mondo dello spettacolo, di un intimacy coordinator, vale a dire di una figura professionale che coordina le scene di sesso aiuta gli attori a sentirsi a proprio agio anche durante scene particolarmente complicate come quella di presunta violenza che ha fatto molto discutere i fan della serie. In Bridgerton questo ruolo è stato svolto dalla psicologa esperta di intimità Lizzy Talbot. "Rende molto più sicuri di se gli attori lavorare insieme a qualcuno che ti dirige, ti guida e ti protegge. È assurdo pensare che prima non esistesse questo lavoro", ha dichiarato Page a Variety. "Abbiamo lavorato molto affinché sembrassero reali. Ma si trattava di complicate acrobazie, come una coreografia di danza. È incredibile che in passato non esistesse la figura dell'intimacy coordinator", ha detto allo stesso modo Dynevor intervistata da Grazia UK. Precedentemente, anche lo showrunner di Bridgerton Chris Van Dusen aveva elogiato con Decider il lavoro di Lizzy Talbot: "Ha fatto un lavoro incredibile. Sul set erano tutti attenti al comfort dei nostri attori e si assicuravano che si sentissero a proprio agio e non facessero nulla che non volessero fare".

Anche voi vorreste vedere nuove bellissime scene di Simon e Daphne? Nel nostro approfondimento trovate tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di Bridgerton.