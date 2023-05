Bridgerton potrebbe avere altri spin-off dopo La Regina Carlotta? La risposta di Shonda Rhimes

News Serie TV

Dopo il successo de La Regina Carlotta, Bridgerton potrebbe ampliare il suo universo con altri spin-off? La risposta di Shonda Rhimes è intrisa di speranza e vi piacerà.

Bridgerton potrebbe espandersi con altri spin-off? Ad affrontare la questione, seppur vagamente, è Shonda Rhimes, che ha permesso all’Età della Reggenza di tornare prepotentemente in tv con i suoi intrecci sentimentali. Mentre Bridgerton proporrà a breve la sua terza stagione, concentrandosi sulla storia d’amore tra Colin e Penelope, Shonda Rhimes ha proposto al pubblico una nuova miniserie prequel. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton è il primo spin-off realizzato per Netflix. Attraverso continui flashback, ha permesso al pubblico di scoprire di più del passato di Carlotta (India Amarteifio) e del suo matrimonio con Re Giorgio III (Corey Mylchreest), raccontando del loro grande amore nonostante i segreti, la malattia e gli ostacoli di una vita a corte. Ma la sceneggiatrice e produttrice esecutiva sta valutando altre interazioni?

Shonda Rhimes sulla possibilità di altri spin-off Bridgerton dopo La regina Carlotta

Sin dalla prima stagione, Bridgerton ha introdotto svariati personaggi secondari che potrebbero meritare spin-off avvincenti. Il primo esempio è arrivato con La regina Carlotta, miniserie prequel incentrata sulla love story di Carlotta e Giorgio, con un occhio di riguardo per le "amiche" della regina Lady Violet (Ruth Gemmell) e Lady Danbury (Adjoa Andoh). In attesa della terza stagione di Bridgerton con protagonisti Colin e Penelope, Shonda Rhimes ha regalato una speranza ai fan. In una recente intervista con IMDb, la sceneggiatrice della miniserie ha riflettuto su quali altri personaggi potrebbero ottenere uno spin-off, menzionando in realtà personaggi vinsti ne La regina Carlotta.

Non pensavo necessariamente a questo come spin-off di Bridgerton quando ho iniziato a raccontare la storia del perché la Regina Carlotta è così singolare. Ma ho incluso anche le storie di Lady Danbury e l’incontro con una giovane Violet. E penso che anche quest’ultima sia affascinante. E anche lì c’è una storia da raccontare.

Dopo il successo incassato da La regina Carlotta e in attesa di scoprire se avrà una seconda stagione, Shonda Rhimes potrebbe valutare l’idea di uno o più spin-off su diversi personaggi come ad esempio Lady Violet. Introdotta come un’adolescente ingenua nella miniserie, Violet potrebbe guadagnare uno spin-off prequel tutto suo, magari raccontando la storia d’amore con il suo Edmund Bridgerton, da sempre dipinto come il suo unico e grande amore. In più, il colpo di scena inserito nella miniserie riguardo Lady Danbury (la cui versione più giovane è interpretata da Arsema Thomas), oltre a legarsi alla famiglia di Violet, potrebbe suggerire uno spin-off sulla sua vita dopo la morte di Lord Danbury e cosa è accaduto dopo il rifiuto di Adolfo, il fratello della Regina Carlotta. Shonda Rhimes ha lanciato qualche spunto, ma non è detto che proseguirà con ulteriori spin-off. Staremo a vedere.