La regina Carlotta, potrebbe esserci una seconda stagione? La risposta di Shonda Rhimes

La miniserie, disponibile in streaming da giovedì, è già prima nella Top 10 di Netflix.

Disponibile da giovedì scorso, La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton ha conquistato velocemente la vetta della Top 10 di Netflix un po' ovunque nel mondo, Italia inclusa. Si tratta di una miniserie, quindi dovremmo aver visto tutto. L'uso del condizionale è opportuno perché in tv le cose non rimangono necessariamente le stesse nel tempo. Soprattutto quando vanno bene e dall'altra parte c'è la volontà o il desiderio di raccontare altro. Dunque: una seconda stagione è possibile? La risposta dell'ideatrice e produttrice esecutiva Shonda Rhimes è inequivocabile.

La regina Carlotta: La stagione 2 si farà?

I 6 episodi de La regina Carlotta portano a compimento quello che era l'obiettivo della miniserie: rivelare come Carlotta (India Amarteifio) sia finita col diventare la consorte di Re Giorgio III (Corey Mylchreest) e come i due siano riusciti a trovare un modo per amarsi e governare il regno insieme nonostante la malattia di lui. È vero però che ci sono molti anni tra il punto in cui li abbiamo lasciati nel finale e la Carlotta adulta che abbiamo visto in Bridgerton e ritratta dalla stessa miniserie: fondamentalmente, una regina sola e con 15 figli. Shonda Rhimes potrebbe essere tentata di riempire quello spazio con altre storie?

"Ci sono state domande, ma non ne ho ancora parlato", ha risposto timidamente a Entertainment Weekly. "Potrei vivere con Carlotta e Giorgio per sempre, ma abbiamo raccontato una storia molto specifica e delimitata che penso sia una storia completa di questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla perché non si sa mai".

Rhimes sembra dunque aperta alla possibilità, e il cast è certamente ansioso di tornare nei rispettivi panni se dovesse presentarsi l'opportunità. Arsema Thomas, interprete di una giovane Lady Danbury, ha detto: "Sono ossessionata da questo personaggio. Non avrei mai pensato di poter amare così tanto qualcosa... Sarebbe fantastico abitare di nuovo in quello spazio. Se è l'ultima volta che riesco a essere lei, ha il potere ed è pronta a camminare con le sue gambe. Ma se ricevessi una chiamata per interpretarla di nuovo, accetterei". È dello stesso avviso Amarteifio: "Ho adorato questo personaggio. È fantastico. Mi sento molto fortunata ad aver interpretato una persona così complessa. Mi piacerebbe assolutamente fare di nuovo qualcosa nel regno".