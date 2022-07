Bridgerton: Arriva una giovane Lady Violet nello spin-off ed esce un nuovo romanzo prequel sulla regina Charlotte

News Serie TV

L'attrice britannica Connie Jenkins-Greig interpreterà la futura madre dei fratelli Bridgerton, mentre Shonda Rhimes e Julia Quinn lavorano a un nuovo libro tratto dalla miniserie.

Novità riguardo allo spin-off prequel di Bridgerton che racconterà la gioventù della regina Charlotte, il personaggio interpretato da Golda Rosheuvel nella serie originale. Dopo le giovani Charlotte e Lady Danbury (che saranno interpretate da India Amarteifio e Arsema Thomas), è stata scelta l'attrice che vestirà i panni di una giovane Lady Violet Bridgerton. Si tratta, ci informa Deadline, di Connie Jenkins-Greig (nella foto grande in alto), attrice britannica vista in passato nelle serie Mr. Selfridge e New Blood. La somiglianza con Ruth Gemmell, che interpreta Lady Violet da adulta, è notevole. Ma non è tutto: l'autrice dei romanzi da cui Bridgerton è tratta, Julia Quinn, sta collaborando con Shonda Rhimes in persona per scrivere un nuovo romanzo prequel basato proprio sullo spin-off in arrivo (presumibilmente, la serie e il romanzo usciranno contemporaneamente nel 2023).

La trama della miniserie sulla regina Charlotte

La miniserie racconterà la storia di come il matrimonio della giovane regina - un personaggio realmente esistito che però non era presente nei romanzi già editi di Julia Quinn - con re Giorgio sia stato l'inizio sia di una grande storia d'amore che di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. La serie, che è entrata in produzione lo scorso marzo, è scritta da Shonda Rhimes che è anche showrunner e produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica.

Il personaggio di Lady Violet e gli altri

Violet Bridgerton, nota come Violet Ledger prima del matrimonio con il Visconte da cui sarebbero nati poi gli 8 figli protagonisti della saga, è la figlia di Vivian e Lord Ledger, personaggi che saranno interpretati nella nuova serie da Katie Brayben e Keir Charles. È descritta come un'adolescente gentile e curiosa che non è ancora entrata nel mercato matrimoniale e non è ancora conosciuta in quanto Bridgerton. Oltre alle versioni giovani della regina Charlotte, Lady Danbury e Lady Violet, nello spin-off ci saranno anche Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell che torneranno a vestire i panni delle versioni adulte dei loro personaggi, già visti in Bridgerton. A loro si uniranno diversi nuovi attori tra cui l'ex Catelyn Stark de Il Trono di Spade Michelle Fairley che interpreterà la principessa Augusta e Corey Mylchreest nei panni di un giovane re Giorgio.

La regina Charlotte dallo schermo alle pagine

Julia Quinn e Shonda Rhimes, tramite un comunicato, hanno fatto sapere di essere entusiaste di portare la regina Charlotte dallo schermo alle pagine di un nuovo romanzo. "La regina è stato un personaggio così commovente da scrivere e ora avere l'opportunità di lavorare con Julia per adattare questa storia in un libro è un'opportunità così eccitante", ha detto Rhimes. "Non vedo l'ora che i fan leggano la storia di un personaggio che il nostro pubblico ha apprezzato così tanto".

“Portare Bridgerton dal libro allo schermo è stato affascinante per me, ed è una sfida così esaltante fare l'inverso, questa volta trasformando la brillante visione di Shonda in un romanzo”, ha aggiunto Quinn. “Sono particolarmente entusiasta di avere l'opportunità di scrivere della regina Charlotte, che non era nei romanzi originali. Il suo personaggio - e il brillante ritratto che ne ha fatto Golda Rosheuvel - è stato un tour de force e penso che i lettori adoreranno avere la possibilità di conoscerla più a fondo".

Foto: Michael Shelford via IMDb