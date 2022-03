Bridgerton: La stagione 2 è già record, anche se...

News Serie TV

In soli tre giorni, la nuova stagione della serie in costume è stata vista per 193 milioni di ore.

C'era da aspettarselo: la stagione 2 di Bridgerton ha inchiodato davanti ai teleschermi milioni di spettatori in tutto il mondo. Netflix fa sapere che i nuovi episodi della serie in costume basata sui romanzi di Julia Quinn hanno accumulato 193 milioni di ore visualizzate nel primo weekend di disponibilità, più di qualsiasi altra serie in lingua inglese uscita sulla piattaforma streaming.

Bridgerton 2: Un successo mondiale

Non si tratta tuttavia di un record assoluto. La serie più vista nel primo weekend di disponibilità rimane la spagnola La casa di carta, la cui quinta parte ha accumulato nei primi tre giorni 201,9 milioni di ore visualizzate. Mentre mantiene il titolo di serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix con 625,4 milioni di ore visualizzate nel primo mese di disponibilità per la prima stagione, e il secondo posto nella classifica generale dopo Squid Game (1,65 miliardi), Bridgerton e la sua seconda stagione hanno scalato le classifiche Netflix di tutto il mondo, posizionandosi tra i 10 contenuti più fruiti in almeno 92 paesi. Netflix fa sapere inoltre che la prima stagione della serie è stata vista o rivista per oltre 32 milioni di ore, il terzo miglior risultato della settimana dal 21 al 27 marzo.

Un simile andamento lascia ben sperare per un nuovo record persole tra poco meno di un mese, mentre sembra davvero difficile poter superare i numeri da capogiro della coreana Squid Game. Nel frattempo, la serie è stata già rinnovata per altre due stagioni, la terza e la quarta.