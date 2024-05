Bridgerton: Il primo bacio dei Polin si ispira a quelli di due famose coppie delle Serie TV

News Serie TV

La showrunner della terza stagione di Bridgerton, Jess Brownell, ha spiegato che la dinamica del primo intenso bacio che si scambiano Penelope e Colin richiama quella di altri due memorabili primi baci visti in due particolari serie: ecco quali sono.

I primi baci delle nostre coppie televisive preferite non si scordano mai. Figuriamoci quello, attesissimo, tra Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan) di Bridgerton entrato già di diritto nella Top 10 di quelli più romantici di sempre. Nella terza stagione della serie romantica di Netflix finalmente la timida Penelope trova il coraggio di chiedere all'uomo di cui è innamorata da sempre di baciarla. Il suo è un gesto quasi disperato, perché teme che rimarrà sola per sempre e tutto ciò che vorrebbe è scoprire come ci si sente a ricevere un bacio. La scena del loro primo bacio è una delle più intense che vediamo nei primi 4 episodi della stagione (i restanti 4 arriveranno su Netflix dal prossimo 13 giugno) ma non è stata costruita a caso. Parlando con Entertainment Weekly, la showrunner di Bridgerton Jess Brownell ha spiegato che ha richiesto una preparazione e, se vogliamo, una coreografia ben precisa tenendo conto di due primi baci famosi delle serie tv: quello tra Felicity e Ben in Felicity e quello tra Nick e Jess di New Girl, due coppie amatissime dalla stessa Brownell e da Nicola Coughlan.

Bridgerton e il primo bacio tra Penelope e Colin: Tutti i retroscena

È un bacio che parte lento, quello tra i Polin. All'inizio è breve, quasi innocente come quello di due bambini, poi all'improvviso sboccia e diventa passionale e lungo, carico di non detti e di emozioni sospese. Jess Brownell ha spiegato che ha pensato molto attentamente a come creare il momento perfetto adattando quel bacio che è già presente nel romanzo su cui si basa questa stagione, Un uomo da conquistare di Julia Quinn. "Il bacio è tratto dal libro. Penelope chiede a Colin di baciarla, ed era un momento che sapevamo di voler inserire. È un momento davvero potente perché vediamo Penn arrivare in punta di piedi e chiedere quello che vuole", ha detto la showrunner.

Insieme ai due protagonisti, la sceneggiatrice ha riflettuto su quale sarebbe stato l'approccio giusto. "Nicola, Luke e io abbiamo parlato all'infinito di quel primo bacio e di come volevamo che fosse. Aveamo una chat di gruppo durante la stagione e ci scambiavamo clip di alcuni dei nostri primi baci televisivi preferiti. Pensavamo 'dovrebbe essere ricco di passione o più morbido, più gentile e più delicato?'", ha continuato Brownell. Alla fine i tre hanno concordato che i primi baci da prendere come riferimento dovessero essere quelli di Ben e Felicity e di Nick e Jess. Non a caso queste due coppie, proprio come Penelope e Colin, avevano alle spalle un'amicizia. "Ero molto specifica nel volere che fosse un bacio morbido, all'inizio. Da donna, ti dico che i baci teneri sono davvero carini e sembrano più belli in televisione, ma sono in arrivo anche alcuni baci più appassionati", ha concluso la showrunner. Come sappiamo, qualcosa si è già visto nell'esaltante finale del quarto episodio. Ma non vediamo l'ora di rivedere in azione i Polin. Nicola Coughlan, tra l'altro, recentemente ha accennato al fatto che nella seconda parte ci saranno anche scene in cui apparirà completamente senza veli. La passione è assicurata.