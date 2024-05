Bridgerton 3: Nicola Coughlan ha deciso di mostrarsi senza veli in risposta al body shaming

News Serie TV

Sono disponibili su Netflix i primi quattro episodi episodi della terza stagione di Bridgerton in cui ha un ruolo centrale Penelope, interpretata da Nicola Coughlan: l'attrice ha spiegato che ha voluto mostrare il suo corpo come risposta al body shaming.

Nicola Coughlan ha insistito affinché girasse le scene intime della terza stagione di Bridgerton mostrando il suo corpo nudo. Un messaggio ben preciso, quello condiviso dall’attrice protagonista che ha voluto rispondere per le rime alle critiche sul suo corpo. Disponibile con la prima parte composta dai primi quattro episodi a partire da oggi 16 maggio 2024 su Netflix, la terza stagione di Bridgerton punta l’attenzione su una nuova coppia: Penelope Featherington (Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Consapevole di non poter conquistare il suo cuore, la prima cerca di essere pragmatica e punta a trovare marito. Ha bisogno di indipendenza, di scovare il perfetto match che le permetta di coltivare la sua professione segreta. Ma quando la passione con Colin sboccia, come la gestirà? In una recente intervista, Nicola Coughlan ha ribadito quanto sia stato importante per lei girare le scene d’intimità mostrando il suo corpo come risposta al body shaming.

Bridgerton 3, Nicola Coughlan ha richiesto di mostrare il suo corpo in risposta al body shaming

Nelle precedenti stagioni, Bridgerton non ha mai rinunciato a mostrare il coinvolgimento sentimentale dei suoi protagonisti, neppure sotto le lenzuola, una costante presente anche nella terza stagione. Per Nicola Coughlan non è stato semplice ma, grazie al supporto ricevuto sul set, hanno potuto superare il nervosismo iniziale e godersi il momento. Ai microfoni di Los Angeles Times, l’attrice protagonista ha ammesso di aver trovato liberatorio girare quelle scene.

Alla fine della giornata, eravamo entrambi sdraiati sotto una coperta, nudi, a rilassarci. Ci siamo detti: 'Ecco perché i nudisti lo fanno'.

E non è tutto. In un’intervista con Stylist, invece, Coughlan ha ammesso di essere stata alquanto irremovibile in merito alla decisione di girare una particolare scena della terza stagione senza veli, mostrando il suo corpo spesso oggetto di critiche. Lavorando a stretto contatto con la coordinatrice di intimità sul set Lizzy Talbot, ha raccontato di aver insistito affinché quella scena mostrasse ciò che bisognava vedere senza vergogna.

Ci siamo chieste, 'Ok, cosa voglio mostrare? Cosa non voglio mostrare? Cosa c'è nello script e cosa voglio aggiungere?’ Ho chiesto specificamente che alcune battute e momenti fossero inclusi. C'è una scena in cui sono completamente nuda davanti alla telecamera, ed è stata una mia idea, una mia scelta. Sembrava proprio il più grande "vaf******o" a tutti quelli che criticano il mio corpo; è stato incredibilmente potente. Mi sono sentita bellissima in quel momento e ho pensato: 'Quando avrò 80 anni, voglio ripensarci e ricordare quanto fossi dannatamente attraente!'

L’attrice ha più volte lottato contro il body shaming. Nel 2022, come ricorda Variety, Nicola Coughlan ha persino dedicato un post su Instagram al tema chiedendo a chiunque avesse opinioni sul proprio corpo di non condividerla e tenerla per sé. "Se hai un'opinione sul mio corpo, per favore, per favore, non condividerla con me... È davvero difficile sopportare il peso di migliaia di opinioni su come appari che ti vengono inviate direttamente ogni giorno". Nonostante abbia tenuto a mostrare il suo corpo quando necessario, l’attrice ha anche ammesso di aver chiesto a Netflix e Shondaland una versione censurata dei nuovi episodi di Bridgerton per mostrarli alla sua famiglia senza imbarazzo. Una richiesta autorizzata da contratto, come ha rivelato la stessa Coughlan.

Dopo i primi 4 episodi della terza stagione, l'appuntamento con Bridgerton si rinnova il prossimo 13 giugno quando su Netflix usciranno i restanti 4.