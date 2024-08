Bridgerton ha trovato la sua Sophie: Yerin Ha sarà l'interesse amoroso di Benedict nella stagione 4

News Serie TV

L'attrice di Halo, che vedremo anche in Dune: Prophecy, affiancherà Luke Thompson nel prossimo capitolo della serie romantica tratta dai romanzi di Julia Quinn.

Abbiamo ufficialmente la coppia per cui perdere la testa nella prossima stagione di Bridgerton. Variety ha rivelato che l'attrice Yerin Ha è stata scelta per il ruolo di Sophie Beckett, l'interesse amoroso di Benedict (Luke Thompson) nel prossimo ciclo di episodi. Come annunciato in precedenza, la quarta stagione della serie romantica di Netflix basata sui romanzi di Julia Quinn si concentrerà sugli eventi del terzo romanzo intitolato La proposta di un gentiluomo.

Bridgerton: La storia di Benedict nella quarta stagione

Gli sceneggiatori di Bridgerton avevano deciso di anticipare la storia d'amore del terzogenito Colin (Luke Newton), raccontata nel quarto romanzo della saga, alla terza stagione. Ma la quarta, finalmente, darà spazio al bohémien della famiglia e scapolo d'oro Benedict soffermandosi sulla sua storia d'amore in stile Cenerentola.

Ne La proposta di un gentiluomo, Benedict si innamora dell'affascinante Sophie Beckett, caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, il Conte Richard Gunningworth, del quale è la figlia illegittima. Finita a fare da domestica alla matrigna e alle sorellastre, Sophie riesce a partecipare a un ballo in maschera dove cattura l'attenzione del giovane Bridgerton prima di dover scappare. È compito di Benedict ritrovare quella ragazza che lo ha colpito al primo sguardo. "Nonostante i suoi fratelli maggiore e minore siano entrambi felicemente sposati, Benedict è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante Dama in Argento al ballo in maschera organizzato da sua madre", si legge in una prima sinossi ufficiale diffusa da Netflix.

Dove abbiamo già visto Yerin Ha

Yerin Ha è nota agli appassionati di serie tv soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Kwan Ha nelle due stagioni di Halo, la serie di Paramount+ basata sull'omonimo videogioco. Nel suo curriculum ci sono anche gli show australiani Reef Break, Troppo, e Bad Behaviour e il film horror indipendente Sissi. Prossimamente la vedreemo anche nella serie prequel di Dune intitolata Dune: Prophecy, attesa in Italia su Sky e in streaming su NOW il prossimo novembre.