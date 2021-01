Bridgerton: Gli attori Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor stanno insieme anche nella vita reale? L'indiscrezione

News Serie TV

Tra il Duca di Hastings e Daphne potrebbe esserci davvero del tenero? Rispondono i protagonisti della serie Netflix.

Come in tutte le serie romantiche di successo che si rispettino, anche in Bridgerton, la serie prodotta da Shonda Rhimes che in queste settimane sta attirando migliaia di spettatori su Netflix, il gossip fa capolino. La chimica palese instaurata sullo schermo tra i protagonisti Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, interpreti rispettivamente del fascinoso Duca di Hastings e della giovane debuttante Daphne, ha spinto molti fan a speculare su una loro possibile storia d'amore anche lontano dalle telecamere: gli attori si frequentano anche nella vita reale? A questa domanda hanno risposto i diretti interessati che, scontentando i molti appassionati che già sognavano una relazione tra i due, hanno tentato di mettere a tacere le voci su una loro liaison.

Il Duca di Hastings e Daphne di Bridgerton innamorati anche nella realtà? Tutta la verità

Intervistati da Access Hollywood (il video lo trovate in basso), Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor hanno riso e sono apparsi evidentemente imbarazzati quando è stato chiesto loro se le scintille che abbiamo visto tra i loro personaggi nella serie ci siano anche nella realtà. "Penso che tutto ciò che dobbiate sapere sia quello che si è visto nello show. Ecco perché ve lo abbiamo presentato in modo così bello", ha detto divertito Page. In altre occasioni, gli attori avevano già parlato del segreto delle scene hot di Bridgerton e della loro complicità ricordando l'importanza dell'intimacy coordinator sul set, una professionista che li ha aiutati a sentirsi a proprio agio durante le scene più intime. "Dite la verità, in realtà fate solo finta di stare in due case diverse ma siete nello stesso posto", ha scherzato la gionalista di Access. "Tutte le scintille che avete visto sono scaturite dalle fantastiche sceneggiature che ci sono state consegnate e quindi penso che il materiale della sceneggiatura sia più che sufficiente", ha aggiunto l'interprete del Duca.

Dobbiamo davvero credere che Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor siano affiatati solo sul set? Probabilmente ne sapremo di più prossimamente, visto che considerato il successo della serie possiamo tranquillamente aspettarci una seconda stagione. Per tutte le altre notizie e le curiosità, potete consultare la nostra guida con le anticipazioni sulla trama e sul cast della seconda stagione di Bridgerton.