Bridgerton 3 divergerà dai libri: La terza stagione sarà dedicata a Penelope e Colin!

A sorpresa l'attrice Nicola Coughlan ha svelato che il prossimo ciclo di episodi della serie romantica si concentrerà sulla storia d'amore dei "Polin".

Arriva una notizia bomba per i fan di Bridgerton ma, soprattutto, per i fan di una coppia in particolare. Diversamente da quanto immaginavamo basandoci sull'ordine dei libri di Julia Quinn da cui la serie è tratta, la terza stagione della serie Netflix si concentrerà sulla storia d'amore di Colin Bridgerton e Penelope Featherington, interpretati da Luke Newton e Nicola Coughlan. A svelarlo, durante un panel dedicato alla serie organizzato da Netflix, è stata la stessa Coughlan che, come sappiamo, in Bridgerton è anche il volto dell'indiscreta Lady Whistledown.

Bridgerton 3 non sarà incentrata su Benedict

Fino a questo momento, Bridgerton ha seguito l'ordine dei libri concentrandosi nella prima stagione sulla storia d'amore di Daphne e Simon Basset e nella seconda su quella del visconte Anthony con Kate Sharma. Ci saremmo aspettati che la terza stagione, basandosi sul romanzo La proposta di un gentiluomo, avrebbe avrebbe dato spazio alla relazione tra del secondogenito della famiglia, Benedict Bridgerton, con la nobildonna Sophie Beckett. Invece, facendo un salto direttamente al quarto libro della saga intitolato Un uomo da conquistare (in originale Romancing Mister Bridgerton), il prossimo ciclo esplorerà l'amicizia di Colin e Penelope mentre si trasformerà in qualcosa di più.

L'annuncio di Nicola Coughlan

"Come Lady Whistledown, ho mantenuto un segreto per un bel po' di tempo ma ora posso confermarvi che la terza stagione racconterà la storia d'amore di Colin e Penelope", ha detto Coughlan la quale, finalmente, ha potuto condividere con tutti la bella notizia. Già nelle prime due stagioni si era fatto cenno al legame particolare che legava Colin e Penny, dai fan ribattezzati i "Polin"; ora, però, sarà interessante scoprire come riuscirà Penelope a gestire la sua doppia vita come Lady Whistledown e, intanto, dedicarsi a Colin (considerato, soprattutto, che la sorella di Colin Eloise ha scoperto la sua identità segreta).

Quando esce la terza stagione?

Da notizie precedenti, sappiamo che le riprese della terza stagione di Bridgerton inizieranno tra poche settimane, in estate, nel Regno Unito. Tra le altre novità annunciate di recente c'è Hannah Dodd, attrice subentrata a Ruby Stokes nel ruolo di Francesca Bridgerton essendo Stokes impegnata in un'altra serie Netflix. I nuovi episodi dovrebbero arrivare su Netflix a un certo punto del 2023, probabilmente in primavera.