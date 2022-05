Bridgerton 3 sostituisce Francesca: Scelta una nuova attrice al posto di Ruby Stokes

News Serie TV

Nella terza stagione della serie Netflix sarà Hannah Dodd a vestire i panni della sorella minore di Daphne, Anthony & Co: ecco perché.

Finalmente gli autori di Bridgerton hanno capito che non potevano più rinunciare a Francesca, una componente fondamentale della famiglia al centro della serie che però nelle prime due stagioni abbiamo visto davvero poco. Deadline ci fa sapere che Netflix ha optato per un recasting e che ha firmato per il ruolo l'attrice britannica Hannah Dodd (a sinistra nella foto in alto, vista di recente nelle miniserie Anatomia di uno scandalo). Sostituirà Ruby Stokes (a destra nella foto in alto), l'attrice che ha interpretato Francesca nelle prime due stagioni di Bridgerton e che ora potrà concentrarsi sulla nuova serie di Netflix Lockwood & Co., adattamento dei libri di Jonathan Stroud di cui è protagonista.

Bridgerton: Perché Ruby Stokes ha lasciato la serie

Francesca è la sesta figlia di di Lady Violet dopo Anthony, Benedict, Colin, Daphne ed Eloise. L'avevamo conosciuta nel finale della prima stagione quando era tornata a Londra dopo un periodo trascorso lontano, da una zia a Bath. Il personaggio avrebbe dovuto avere un ruolo più importante nella seconda stagione, ma così non è stato. Ruby Stokes l'ha interpretata infatti per pochissimo, solo in qualche scena dei primi tre episodi, prima di scomparire di nuovo senza alcuna spiegazione. L'ideatore e produttore esecutivo di Bridgerton Chris Van Dusen aveva spiegato che Stokes aveva dovuto lasciare il set a causa di un conflitto d'impegni con il thriller poliziesco Lockwood & Co. "Amo Francesca, ma l'abbiamo persa a metà della seconda stagione", aveva detto Van Dusen a TVLine. "Dopo aver fatto tutto il possibile, purtroppo è dovuta andare per ragioni al di fuori del nostro controllo. Forse la stagione 3 sarà la volta buona".

Come sarà la nuova Francesca

La promessa di Van Dusen, probabilmente, sarà mantenuta e vedremo finalmente Francesca a tempo pieno nella terza stagione (le cui riprese inizieranno quest'estate sotto la supervisione della nuova showrunner Jess Brownell). Il suo personaggio è descritto come "un po' un mistero all'interno della sua famiglia che è invece loquace ed estroversa. Nonostante la sua natura riservata, va d'accordo con la famiglia quando si tratta di affari sociali, forte del suo sarcasmo e di un pragmatismo che confondono ma sembrano attirare l'attenzione quando meno lo desidera".

Come è noto, Bridgerton racconta in ogni stagione una storia d'amore che ha come protagonista uno dei fratelli dell'omonima famiglia. Se la serie continuerà a seguire l'ordine dei libri, la terza stagione non dovrebbe ancora essere quella dedicata a Francesca (il libro di Julia Quinn che racconta la sua storia è il sesto della saga, intitolato Amare un libertino). Non è detto, tuttavia, che gli sceneggiatori non ci sorprendano e non anticipino le sue avventure amorose.

Chi è Hannah Dodd

Hannah Dodd è un'attrice britannica e ha 27 anni. Oltre ad aver recitato in Anatomia di uno scandalo nel ruolo di una versione più giovane del personaggio di Sienna Miller, è stata tra i protagonisti della serie per ragazzi Cercami a Parigi, è stata nel cast della serie di Hulu Harlots e ha interpretato un ruolo minore nel sequel del film Enola Holmes, in arrivo a luglio su Netflix.

Foto Hannah Dodd: Michael Shelford