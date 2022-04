Bridgerton è ancora la serie in lingua inglese più vista su Netflix: La seconda stagione supera la prima

News Serie TV

A 28 giorni dall'uscita dei nuovi episodi, il drama in costume targato Shondaland infrange il suo stesso record e schizza al primo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese più viste di sempre sulla piattaforma streaming.

Sarebbe stato sorprendente se non fosse successo, ma certi trionfi sono abbastanza facili da prevedere: la seconda stagione di Bridgerton ha sorpassato la prima in quanto a ore di visione nei primi 28 giorni dall'uscita. Così il drama romantico in costume, che grazie ai numeri del primo capitolo era già diventato la serie tv in lingua inglese più vista di sempre su Netflix, ha superato se stesso e si tiene stretto questo titolo.

Il successo (scontato) di Bridgerton

La seconda stagione di Bridgerton, incentrata sulla storia d'amore tra il visconte Anthony (Jonathan Bailey) e l'affascinante debuttante Kate Sharma (Simone Ashley) e arrivata in streaming lo scorso 25 marzo, ha totalizzato 627.11 milioni di ore di visualizzazione nelle prime 4 settimane dall'uscita. La prima, nello stesso periodo di tempo, ne aveva totalizzate 625.49 milioni e quindi ora si piazza al secondo posto nella Top 10 delle serie tv in lingua inglese più viste a livello globale. Il recente risultato di Bridgerton era facilmente prevedibile, considerato che la seconda stagione già nella prima settimana dall'uscita aveva raggiunto un record, quello di titolo più visto nella prima settimana dall'uscita (con 251.74 milioni di ore). Nonostante fossero trascorse già tre settimane dall'uscita, inoltre, nella settimana dall'11 al 17 aprile Bridgerton ha guadagnato altri 66.61 milioni di ore superando uscite più recenti come la miniserie Anatomia di uno scandalo.

Stranger Things farà di meglio?

Naturalmente il record di serie più vista in assoluto, tra quelle in lingua inglese e non, rimane di Squid Game (1,65 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni, una cifra difficilmente raggiungibile). L'unica serie che potrebbe seriamente sfidare sia Bridgerton che Squid Game potrebbe essere Stranger Things, con la prima parte della quarta attesissima stagione in uscita il 27 maggio. Considerata la lunghezza degli episodi (che, stando a quanto dichiarato dai creatori, avranno una durata maggiore del solito) e la lunghissima attesa, è probabile che il prossimo capitolo scali la classifica. Attualmente la stagione 3 si trova al terzo posto nella Top 10 Globale con 582.10 milioni di ore di visione.

Le serie tv in lingua inglese più viste su Netflix: Classifica aggiornata

Per dovere di completezza vi riportiamo qui sotto la nuova classifica con le 10 serie tv in lingua inglese più viste di sempre su Netflix (considerate le ore di visione totalizzate nei primi 28 giorni dall'uscita sulla piattaforma).