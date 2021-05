Bridgerton 2: Rupert Evans si unisce al cast della seconda stagione con un ruolo chiave

News Serie TV

La serie in costume ambientata nella Londra dell'Età della Reggenza tornerà con la seconda stagione prossimamente in streaming su Netflix.

Pare proprio che nella seconda stagione di Bridgerton faremo un tuffo nel passato della grande famiglia al centro della storia. L'attore di Streghe Rupert Evans, infatti, si è unito al cast del drama romantico in costume di Netflix prodotto da Shonda Rhimes con un ruolo molto importante, quello di Edmund Bridgerton, patriarca della famiglia Bridgerton nonché marito di Lady Violet (interpretata da Ruth Gemmel) e padre dei suoi figli.

Il ruolo di Rupert Evans in Bridgerton 2

Il personaggio di Edmund Bridgerton è descritto come un marito amorevole e devoto e un padre infinitamente paziente e gentile che è particolarmente orgoglioso di fare da guida a suo figlio maggiore, Anthony. Il personaggio apparirà presumibilmente nei flashback, considerato che Edmund è morto anni prima dei fatti raccontati da Bridgerton. La serie non ha ancora rivelato in che modo ha perso la vita ma dai romanzi di Julia Quinn su cui si basa la serie sappiamo che Edmund è morto a causa di una puntura d'ape (motivo per cui Anthony ha la fobia delle api).

Bridgerton 2: Le anticipazioni

La seconda stagione di Bridgerton - nella quale Regé-Jean Page non tornerà nel ruolo del Duca di Hastings - è incentrata sulla ricerca dell'amore da parte di Anthony (Jonathan Bailey), con Simone Ashley di Sex Education nel ruolo della co-protagonista dei prossimi episodi. Altre new entry annunciate sono Charithra Chandran, Rupert Young, Shelley Conn (Terra Nova) e Calam Lynch (Mrs. Wilson), mentre le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito. La serie, il più grande successo di sempre di Netflix, è stata già rinnovata per terza e quarta stagione (presumibilmente incentrate su altri due dei fratelli Bridgerton) ma la sua popolarità è stata così grande che ha generato già il primo spin-off, una miniserie prequel su una giovane regina Charlotte, scritta da Shonda Rhimes in persona.