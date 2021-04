Bridgerton 2, addio al Duca di Hastings: Regé-Jean Page non tornerà nella seconda stagione

News Serie TV

Netflix (e Lady Whistledown) hanno fatto sapere che nei prossimi episodi della serie in costume non vedremo più il personaggio di Simon Basset: i fan sono già in rivolta.

La triste notizia è stata affidata, ovviamente, a Lady Whistledown: il Duca di Hastings Simon Basset interpretato dal rubacuori Regé-Jean Page non tornerà nella seconda stagione di Bridgerton. È una mossa che non giunge inaspettata visto che - come è noto - la seconda stagione della serie Netflix si concentrerà sulla storia di un altro fratello Bridgerton, il visconte Anthony (Jonathan Bailey) e sulla sua ricerca dell'amore, ma lascia comunque di stucco i fan, ormai affezionatisi al personaggio del Duca e, soprattutto, al suo interprete.

L'annuncio di Lady Whistledown: Addio, Duca!

"Vostra grazia, è stato un onore. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma sarà sempre parte della famiglia di Bridgerton", ha scritto Lady Whistledown, la (non più) misteriosa autrice dei fogli dello scandalo al centro del racconto, sulle pagine social ufficiali della serie. L'interprete della sua consorte Daphne (Phoebe Dynevor), invece, rimarrà un membro regolare della serie. "Daphne rimarrà una devota moglie e sorella, mentre aiuterà suo fratello ad affrontare la prossima stagione matrimoniale e ciò che avrà da offrire. Più intrighi e romanticisimo che mai", si conclude il comunicato di Lady Whistledown.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 — Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021

Intervistato da Variety, Page ha spiegato che il suo contratto in Bridgerton era per una sola stagione, la prima, basata sul primo romanzo della saga romantica di Julia Quinn su cui è basata la serie. La speranza di rivedere il Duca, tuttavia, era ancora viva, visto che lo showrunner Chris Van Dusen non aveva mai apertamente confermato l'addio di Page alla serie anzi, al Today Show lo scorso gennaio, a chi gli chiedeva se il Duca e la Duchessa di Hastings sarebbero stati coinvolti nella seconda stagione, aveva risposto, un po' cripticamente: "Lo spero. Nella mia mente saranno per sempre dei Bridgerton e penso che faranno sempre parte della serie". Dal canto suo, Regé-Jean Page si è congedato dal suo personaggio (che pure gli ha assicurato un enorme popolarità e recentemente lo ha fatto vincere anche ai NAACP Image Awards) scrivendo: "È stato un piacere e un privilegio! È stato un onore far parte di questa famiglia, sia sullo schermo che fuori. L'amore è grande e continuerà a crescere".

I fan sul piede di guerra dopo l'addio di Regé-Jean Page

Buona parte del successo di Bridgerton (diventata, nelle prime quattro settimane dall'uscita, la serie tv più vista di sempre su Netflix) è dovuta proprio all'interpretazione di Regé-Jean Page che, subito dopo l'uscita della serie, è stato considerato immediatamente un sex symbol e ha invaso le pagine social di migliaia di fan (come dimenticare il meme di Simon e il cucchiaino?). Grazie alla serie, inoltre, l'attore si è fatto conoscere e ha ottenuto prestigiosi ruoli in importanti produzione: da The Gray Man, thriller di Netflix dei fratelli Russo al nuovo adattamento cinematografico di Dungeons & Dragons. Addirittura il suo nome è circolato come futuro James Bond. "Non è un po' ingrato?", scrive qualche fan arrabbiato sui social. Subito dopo l'uscita della notizia del suo addio a Bridgerton, infatti, sui social si sono moltiplicati i messaggi di chi si è già detto pronto a boicottare la prossima stagione di Bridgerton. A cercare di placare gli animi è intervenuta la produttrice della serie Shonda Rhimes che ha assicurato: "Il Duca non andrà mai via. Aspetta soltanto di essere guardato e riguardato su Netflix ancora una volta". Una rassicurazione (metaforica) poco confortante per i fan di Simon Basset.

A questo punto, quindi, meglio mettersi l'anima in pace e attendere con impazienza la seconda stagione di Bridgerton, le cui riprese dovrebbero iniziare proprio in queste settimane nel Regno Unito. Ci sono tante novità nel cast e una nuova storia pronta ad emozionare gli spettatori. Se volete saperne di più potete consultare il nostro approfondimento con le anticipazioni e tutto quello che sappiamo su Bridgerton 2.