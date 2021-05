Bridgerton: Arriva uno spin-off su una giovane regina Charlotte

News Serie TV

La nuova serie, una miniserie prequel, sarà scritta da Shonda Rhimes in persona.

L'enorme successo di Bridgerton, che con 82 milioni di famiglie raggiunte in sole 4 settimane è diventata la serie tv più vista di sempre su Netflix, ha convinto creatori, produttori e Netflix stessa a espandere l'universo della serie. Così, dopo il recente rinnovo per ulteriori tre stagioni, arriva ora la notizia che la serie in costume darà vita al suo primo spin-off, una miniserie prequel che racconterà le origini della regina Charlotte, un personaggio che abbiamo già conosciuto nella prima stagione della serie madre. Ma non è tutto: la nuova serie tv porterà la firma della regina di Shondaland in persona, Shonda Rhimes, coinvolta quindi in prima persona.

Bridgerton: I primi dettagli sullo spin-off dedicato alla regina Charlotte

La serie prequel, ancora senza titolo, sarà scritta da Rhimes che servirà anche come produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica. Sarà incentrata sull'ascesa e sulla vita amorosa di una giovane regina Charlotte, un personaggio che non era menzionato nei romanzi di Julia Quinn da cui Bridgerton è tratta ma che è stato reinventato (è un personaggio comunque storicamente esistito) e inserito nella serie. Nella prima stagione di Bridgerton ha il volto dell'attrice Golda Rosheuvel ma nello spin-off vedremo molto probabilmente un'interprete più giovane. Netflix ha dato la notizia della nuova serie tv anticipando che coinvolgerà anche una giovane Violet Bridgerton e una giovane Lady Danbury, interpretate finora da Ruth Gemmell e Adjoa Andoh.

Il commento di Netflix

"Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia della regina Charlotte prima di Bridgerton, e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente la sua storia e il mondo di Bridgerton", ha detto Bela Bejaria di Netflix in una dichiarazione. "Shonda e il suo team stanno costruendo attentamente l'universo di Bridgerton in modo da poter continuare a offrire ai fan la stessa qualità e lo stesso stile che amano. E pianificando e preparando tutte le prossime stagioni ora, speriamo anche di mantenere un ritmo soddisfi anche gli spettatori più esigenti".

Cambio al timone in Bridgerton: Jess Brownell showrunner delle stagioni 3 e 4

Intanto, è stato annunciato anche che la veterana di Shondaland Jess Brownell (che ha lavorato con Rhimes per Inventing Anna, in arrivo prossimamente sempre su Netflix, e in Scandal) subentrerà a Chris Van Dusen come showrunner di Bridgerton nelle stagioni 3 e 4. Ciò permetterà di accorciare i tempi, con Brownell che lavorerà già alle stagioni 3 e 4 mentre Van Dusen supervisionerà le riprese e la post-produzione della seconda stagione che, come sappiamo, si concentrerà sulla ricerca dell'amore di Lord Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey. "Abbiamo lavorato con Jess Brownell per oltre un decennio e da tempo desideravamo trovare il progetto giusto da mettere nelle sue mani. Quando è arrivato il momento di passare il testimone, sapevo che la sua voce sarebbe stata unica e importante per il futuro dello show", ha commentato Shonda Rhimes.