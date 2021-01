Bridgerton 2, Netflix anticipa "notizie entusiasmanti": La seconda stagione è sempre più vicina?

News Serie TV

Il servizio di video in streaming lascia intendere che il rinnovo della serie di Shondaland potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Quando lo scorso 25 dicembre è arrivata su Netflix Bridgerton, il pubblico è stato rapito immediatamente dalla suggestiva storia di una famiglia aristocratica londinese nell'Età della Reggenza facendo raggiungere alla serie un risultato che forse neppure lo stesso servizio di video in streaming si aspettava (63 milioni di famiglie, secondo Netflix, avrebbero guardato Bridgerton nelle prime quattro settimane dal debutto). In pochissimi giorni, complici anche le fughe di notizie sul web, è parso chiaro che la serie sarebbe stata presto promossa per una seconda stagione. Ora questa possibilità si fa sempre più concreta, come fa presagire una dichiarazione della stessa Netflix che, al riguardo, ha parlato di "notizie entusiasmanti".

Bridgerton 2 sarà presto ufficiale? Le dichiarazioni di Netflix

Nella lettera che invia ai suoi azionisti periodicamente, lo streamer ha sottolineato l'enorme popolarità raggiunta da Bridgerton in così poco tempo lasciando intendere che il rinnovo per una seconda stagione potrebbe arrivare prestissimo. "Questo titolo si è dimostrato immensamente popolare e avremo alcune notizie entusiasmanti su Bridgerton alla fine di questa settimana", si legge nel documento. Aspettiamoci dunque delle novità a stretto giro.

Bridgerton durerà 8 stagioni?

L'entusiasmo per gli ottimi risultati raggiunti da Bridgerton ha portato l'ideatore della serie Chris Van Dusen a ipotizzare ben 8 stagioni, tante quanti sono i fratelli Bridgerton. L'autore, insomma, oltre a quella di Daphne, vorrebbe raccontare le altre storie dei singoli fratelli Anthony, Benedict, Colin, Gregory, Eloise, Francesca e Hyacinth così come narrate dall'autrice della saga di romanzi rosa da cui la serie è tratta, Julia Quinn. La seconda stagione dovrebbe ripartire dal secondo romanzo, Il visconte che mi amava, incentrato sul primogenito Anthony (Jonathan Bailey).

