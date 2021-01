Bridgerton è un successo: Per Netflix è la quinta serie originale più vista di sempre

News Serie TV

Il servizio di video in streaming festeggia e fa sapere che il drama in costume potrebbe attirare ben 63 milioni di account nelle prime quattro settimane.

Non è una notizia che arriva inaspettata considerate le numerose discussioni sui social e il brusio mediatico generato dalla serie negli ultimi 10 giorni ma Netflix non si lascia sfuggire l'occasione per vantarsi dei numeri di Bridgerton, il period drama creato da Chris Van Dusen e prodotto dalla prolifica Shonda Rhimes, arrivato in streaming lo scorso 25 dicembre.

Bridgerton è la serie del momento: I numeri di Netflix

Con un tweet lo streamer ha fatto sapere che, secondo le sue previsioni, ben 63 milioni di famiglie sceglieranno di guardare la serie nelle prime quattro settimane dall'uscita. Se la proiezione dovesse risultare esatta, ciò renderebbe Bridgerton la quinta serie originale Netflix più vista sulla piattaforma dopo The Witcher con 76 milioni, La Casa di carta 4 con 65 milioni, Stranger Things 3 con 64 milioni, e Tiger King con 64 milioni. Complice anche la pandemia che costringe mezzo mondo a casa, insomma, Netflix ha registrato numeri importanti negli ultimi mesi, se consideriamo anche il successo de La regina degli scacchi che con i suoi 62 milioni di account raggiunti è risultata la miniserie Netflix più vista di sempre.

Nella proiezione delle prime 4 settimane, saranno 63 milioni di famiglie a entrare alla corte di Bridgerton mentre 44 milioni avranno salvato il mondo con We Can Be Heroes, facendo così risultare i giorni tra Natale e Capodanno come la settimana con più visualizzazioni di sempre. https://t.co/2WjKCnhiAo — Netflix Italia (@NetflixIT) January 5, 2021

Netflix festeggia i risultati delle vacanze natalizie

Il primato di Bridgerton insieme ai numeri ottenuti dal film di Robert Rodriguez We Can Be Heroes (44 milioni), uscito sempre il giorno di Natale, avrebbe fatto raggiungere al servizio un nuovo record: la settimana tra Natale e Capodanno - sempre secondo Netflix - sarebbe stata quella con più visualizzazioni di sempre. C'è da sottolineare, tuttavia, che tutte queste informazioni provengono direttamente da Netflix e non possono essere verificate (ci dobbiamo fidare, insomma) e che, per la metodologia di calcolo utilizzata dal servizio, basta che un account veda almeno due minuti di una serie tv affinché Netflix la consideri vista. Il successo di Bridgerton, comunque, è indubbio. Soprattutto se si considera che attualmente la serie risulta al primo posto nelle Top Ten di Netflix di oltre 40 paesi in cui il servizio è attivo (in Italia domina incontrastata la lista fin dal 26 dicembre e, almeno per il momento, non ha ceduto la prima posizione neppure a serie molto attese come Cobra Kai e Le terrificanti avventure di Sabrina). Il rinnovo per una seconda stagione - che pure diverse voci danno per certo già da settimane - a questo punto sembra una pura formalità.

