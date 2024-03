Brian Tee torna sul set di Chicago Med

News Serie TV

L'attore non riprenderà il ruolo del Dott. Ethan Choi nella nona stagione attualmente in onda, ma sarà altrettanto fondamentale.

Brian Tee non è rimasto a lungo lontano dai luoghi e dagli amici/colleghi di Chicago Med. Visto l'ultima volta nel medical drama di successo di NBC la scorsa stagione, quando aveva appeso al chiodo il camice del Dott. Ethan Choi, l'attore è tornato sul set per dirigere un episodio, l'undicesimo, della stagione 9 attualmente in onda negli Stati Uniti, come riporta Deadline.

Chicago Med: Brian Tee torna nella stagione 9, come regista

"Il percorso professionale è un viaggio dei sogni in salita, e ho avuto la fortuna di scalare alcune montagne", ha raccontato Tee al sito. "Ma non importa quanto lontano possa andare, è sempre così speciale poter tornare a casa e sentirsi radicato nel proprio giardino. Il set di Chicago Fire è la mia casa lontano da casa... ho incontrato le persone migliori e più care in questo show, e mi riempie il cuore poter tornare e rivederle tutte. In questo settore, i progetti vanno e vengono, ma sono le relazioni che si instaurano a continuare. Sono stato estremamente fortunato ad averne realizzati alcuni fantastici con Wolf [Entertainment], NBC e, ovviamente, Chicago Med".

Tee è uno degli attori che hanno lasciato il cast di Chicago Med nel corso dell'ottava stagione, per avere più tempo da trascorrere con la famiglia e perseguire nuove opportunità professionali. Una delle prime è stata Expats, miniserie di Prime Video nella quale ha affiancato il premio Oscar Nicole Kidman. Nei giorni scorsi, l'attore ha firmato nuovamente con il servizio streaming per un ruolo regolare - l'antagonista principale - nella terza stagione di Reacher. Inoltre, è impegnato come produttore in The Scapegoat, miniserie antologica la cui prima stagione vuole raccontare la storia di Iva Toguri.

"Interpretare il Dott. Ethan Choi in Chicago Med è stato un grande dono e una benedizione", aveva detto Tee all'epoca. "Sono immensamente grato ai nostri fan e ai miei colleghi sia davanti che dietro la macchina da presa mentre mi imbarco in un nuovo viaggio. Sarò per sempre in debito con Dick Wolf, NBC e Universal Television per avermi scelto". Quella nell'episodio 11 non sarà la sua prima esperienza come regista: aveva diretto già un episodio di Chicago Med un anno fa, il diciassettesimo della stagione 8, intitolato Capire quando è il momento di lasciare.