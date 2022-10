Boris 4: La serie 'troppo italiana' si fa internazionale e rivoluziona Disney+ con la sua inconfondibile ironia

News Serie TV

La quarta stagione della comedy che si prende gioco della televisione italiana è finalmente disponibile sulla piattaforma streaming di Disney. E vuole "distruggerla".

Sognata, richiesta, auspicata e poi finalmente diventata realtà, la quarta stagione di Boris - la serie che per tre stagioni e un film ha ridicolizzato i meccanismi che regolano il mondo del cinema e della televisione del nostro Paese - è finalmente arrivata su Disney+ con 8 nuovi episodi subito disponibili. Per i fan della prima ora, che non aspettavano altro che ritrovare quel "genio" di René Ferretti e quella "cagna maledetta" di Corinna. Ma anche per chi ha scoperto o riscoperto la serie durante il lockdown e ha pensato che non fosse invecchiata di un giorno e che avesse ancora tanto da dire, nonostante i grandi cambiamenti che hanno investito il mondo dell'intrattenimento negli ultimi anni. Soprattutto per via di quei cambiamenti, viene da sottolineare. Sì perché la quarta stagione di Boris, scritta e diretta ancora una volta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (e con lo spirito guida del compianto Mattia Torre), a differenza delle stagioni precedenti non prende di mira la cara vecchia tv generalista. Questo è il momento delle piattaforme streaming, degli algoritmi, della diversity e degli high concept. E chi meglio della 'troppo italiana' Boris poteva prendersi gioco delle nuove regole di una tv proiettata sempre di più sul mercato internazionale?

Boris 4, la trama: Si riparte da 'Vita di Gesù', ma la Piattaforma detta legge

Sono passati più di dieci anni e da allora tutto è cambiato. La tv generalista – quella di Caprera, La bambina e il capitano e soprattutto Gli occhi del cuore – ormai è un concetto superato. René Ferretti (Francesco Pannofino) e la sua vecchia troupe ora lavorano per una Piattaforma internazionale (rigorosamente con la "P" maiuscola) e la serie da girare è Vita di Gesù, da un’idea di Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti). Quest'ultimo, insieme a Corinna (Carolina Crescentini) diventata nel frattempo sua moglie, ha fondato la casa di produzione SNIP (So Not Italian Production); ma il suo approccio al lavoro (si ostina a voler interpretare il protagonista Gesù notoriamente morto a 33 anni, quando lui ne ha 50) e il rapporto problematico con Corinna sono rimasti immutati.

A bordo del progetto ci sono i soliti sceneggiatori (Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti). A loro sta il compito impossibile di ottenere l'approvazione delle sceneggiature (il “lock”) da parte dell’Algoritmo ("ma nun ce se po' parlà co' sto Algoritmo?", si chiede una sprovveduta Corinna interpretando un sentimento che ciascuno di noi ha provato almeno una volta sfogliando i suggerimenti personalizzati delle piattaforme streaming). Via libera quindi a high concept, trame teen, apostoli “non tutti necessariamente caucasici”, Giuda magari gay e “diversity” sparsa pur di accontentare la perennemente entusiasta executive della piattaforma Allison Daltman (Emma Lo Bianco), una super globetrotter per cui ogni cosa è "amazing". A organizzare il tutto in qualità di co-produttore c'è Lopez (Antonio Catania) che, in pensione dalla Rete, si è reinventato produttore con la sua QQQ (Qualità, Qualità, Qualità) insieme al suo ricco cugino calabrese. René e i suoi sapranno adattarsi a un mondo che è cambiato così rapidamente? Cosa potrebbe andare storto? Come potrete immaginare, trattandosi di Boris il risultato, direbbe René, non può che essere un CA-PO-LA-VO-RO. Guardare per credere.

Il cast: I personaggi che abbiamo amato e i nuovi volti

Boris torna sui nostri schermi potendo contare sullo stesso variegato e coeso gruppo di attori che, con le loro interpretazioni e i loro tormentoni, hanno reso memorabile la serie. Oltre ai protagonisti già citati, ritroviamo Caterina Guzzanti nel ruolo della sempre affidabile Arianna (ora impegnata a far rispettare il codice di comportamento sul set imposto dalla piattaforma); Alessandro Tiberi in quello di Alessandro, l'ex stagista che ora ha fatto carriera ed è il referente italiano della Piattaforma; Ninni Bruschetta e Carlo De Ruggieri come Duccio Patanè e Lorenzo, rispettivamente il direttore della fotografia che ora ha fatto fortuna a Bollywood e il suo sempre entusiasta assistente; Alberto Di Stasio che è ancora Sergio, che vuole dare consigli a Lopez nonostante sia finito dietro le sbarre; Paolo Calabresi nel ruolo dell'iconico elettricista Biascica, che poco tollera il nuovo codice etico del set che non gli permette di "sfogarsi" sui sottoposti; Luca Amorosino nel ruolo dell'aiuto regista (ed ex spacciatore) Alfredo. Ci sono anche Eugenia Costantini di nuovo nei panni dell'indomita attrice Cristina; Karin Proia in quelli della "bomba sexy" de Gli occhi del cuore Karin ora sfiancata dal MeToo; Corrado Guzzanti nel ruolo del memorabile Mariano Giusti, che però ora ha perso la fede e ha una strana passione per le armi sul set; Aurora Calabresi e Andrea Lintozzi nei panni dei nuovi giovani stagisti Lalla e Fabio; e ancora Giulia Anchisi, Massimiliano Bruno, Raffaele Buranelli, Astrid Casali, Cecilia Dazzi, Giordano De Plano, Angelica Leo, Andrea Lintozzi, Jerri Mastrodomenico, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

Boris è sempre Boris, anche nel 2022

Le aspettative erano alte e il risultato non delude. Boris riesce a prendere a grandi mani dalla sua gloriosa tradizione di tormentoni del passato inserendoli in un contesto contemporaneo e, allo stesso tempo, creandone di nuovi. Il cast è affiatato e si vede, le battute - tra nonsense e ironia più o meno sottile - funzionano, si ride e ci si diverte come se avessimo ritrovato dei vecchi amici che avevamo perso di vista. Complimenti a Disney+ che ha saputo ironizzare su se stessa mettendo in scena un'operazione che per certi aspetti ricorda il recente esperimento del finale di She-Hulk: Attorney at Law, dove la protagonista interpretata da Tatiana Maslany osa ridicolizzare la stessa Marvel (parte, non a caso, della grande famiglia Disney). Ma qui a vigilare su tutto, invece di un boss/intelligenza artificiale, c'è l'inconfondibile pesciolino rosso Boris. Che, come dice René, "ha 17 anni. Dicono tutti che sia vecchio. In realtà sta in gran forma". Proprio come questa serie.