Blue Bloods: Bridget Moynahan apparirà nello spin-off Boston Blue!

News Serie TV

Bridget Moynahan riprenderà il ruolo di Erin Reagan in Boston Blue, lo spin-off di Blue Bloods in arrivo quest'autunno. E non sarà l'unico suo impegno sul set.

Se il vostro desiderio, dopo quattordici stagioni in compagnia di Blue Bloods, è rivedere la famiglia Reagan riunita nello spin-off Boston Blue, sarete felici di sapere che si sta via via realizzando. Con una foto condivisa su Instagram, il protagonista Donnie Wahlberg ha confermato che Bridget Moynahan riprenderà il ruolo di Erin, la sorella del suo Danny, nella nuova serie al via su CBS il 17 ottobre. Erin è così il terzo membro della rispettata dinastia di New York a raggiungere la città del Massachusetts o, comunque, ad apparire nello spin-off.

Boston Blue: La trama della nuova serie tv

In Boston Blue, il detective Danny Reagan lascia il Dipartimento di Polizia di New York e accetta un incarico presso la polizia di Boston, dove è affiancato dalla detective Lena Silver (Sonequa Martin-Green, Star Treek: Discovery), figlia maggiore di un'importante famiglia radicata nelle forze dell'ordine, proprio come i Reagan. A spingerlo in questa direzione è suo figlio Sean (Mika Amonsen, che ha sostituto l'attore di Blue Bloods Andrew Terraciano), che per primo si è trasferito a Boston per iniziare una nuova fase della sua vita come agente di pattuglia. Il ragazzo si è impegnato per portare avanti l'eredità della sua famiglia, ma voleva farlo alle proprie condizioni, il che significava unirsi a un dipartimento lontano da New York. La decisione di Danny di raggiungerlo e rimanere con lui offrirà a questo duo padre-figlio l'opportunità di riconnettersi a un livello più profondo.

"Riuniti e sembra così bello!", si legge nella didascalia che accompagna la foto di Wahlberg e Moynahan insieme sul set di Boston Blue. "Sono davvero emozionato di avere la mia cara amica e sorella televisiva Bridget Moynahan con me per un'apparizione speciale nel primo episodio di Boston Blue! In questa stagione, porterà nello show anche il suo straordinario talento di regista! Ci saranno ancora più divertimento (e sorprese). Andiamo!".