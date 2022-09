Blade Runner: La serie live-action ordinata ufficialmente a Prime Video

News Serie TV

Il regista del primo film Ridley Scott sarà uno dei produttori esecutivi.

È ufficiale: il prossimo capitolo della storia di Blade Runner sarà raccontato in tv. Prime Video ha annunciato formalmente l'ordine di Blade Runner 2099, miniserie live-action basata sul franchise cinematografico di successo Blade Runner, con il regista del primo film Ridley Scott a bordo come produttore esecutivo.

Cosa sappiamo di Blade Runner 2099

I dettagli della trama non sono stati ancora condivisi. Tuttavia, il titolo suggerisce che Blade Runner 2099 sarà ambientato cinquanta anni dopo le vicende del sequel cinematografico Blade Runner 2049. La sceneggiatura porta la firma di Silka Luisa (Shining Girls), mentre lo sceneggiatore del secondo film Michael Green darà anch'esso il suo contributo come produttore esecutivo. Il resto del team di produzione include Andrew Kosove e Broderick Johnson di Alcon Entertainment, Ben Roberts, David W. Zucker (L'uomo nell'alto castello), Clayton Krueger (Strange Angel), Cynthia Yorkin, Frank Giustra, Isa Dick Hackett e Tom Spezialy (Watchmen), l'ultimo dei quali fungerà anche da sceneggiatore.

Il film del 1982, un adattamento del romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi, è ambientato in una Los Angeles distopica del 2019 in cui umani sintetici noti come replicanti sono bioingegnerizzati dalla potente Tyrell Corporation e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extra-terrestri. Quando un gruppo di replicanti avanzati fugge sulla Terra, un poliziotto, Rick Deckard (Harrison Ford), accetta con riluttanza di dare loro la caccia. Nel sequel ambientato nel 2049, Ryan Gosling interpreta invece l'Agente K, un Blade Runner che scopre un segreto che minaccia di destabilizzare la società, incrociando nel corso delle sue indagini Rick Deckart, svanito nel nulla trent'anni prima.

Le dichiarazioni

"Siamo felici di continuare il nostro rapporto lavorativo con i nostri amici di Amazon. E siamo oltremodo entusiasti di continuare a estendere il canone di Blade Runner in un nuovo regno con la trama provocatoria che Silka ha creato", hanno dichiarato Kosove e Johnson in un comunicato. "Il pubblico ha scoperto per la prima volta la brillante visione di Ridley Scott per Blade Runner 40 anni fa e da allora è diventato uno dei film di fantascienza più influenti di tutti i tempi. Il sequel di Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, è poi diventato uno dei sequel meglio recensiti di sempre. Perciò, riconosciamo che abbiamo un livello molto alto da raggiungere in questa prossima puntata. Insieme alla Silka e ai nostri partner di Amazon e Scott Free Productions, ci auguriamo di poter essere all'altezza di questo standard e di deliziare il pubblico con la prossima generazione di Blade Runner".

Vernon Sanders di Amazon Studios ha aggiunto: "Il Blade Runner originale, diretto da Ridley Scott, è considerato uno dei film di fantascienza più straordinari e influenti di sempre e siamo entusiasti di proporre Blade Runner 2099 ai nostri clienti Prime Video in tutto il mondo. Siamo onorati di poter offrire questa continuazione del franchise di Blade Runner e fiduciosi che, collaborando con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la straordinariamente talentosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 manterrà l'intelligenza, i temi e lo spirito dei suoi predecessori cinematografici".