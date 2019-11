Black Summer: Netflix rinnova il thriller apocalittico per una seconda stagione

News Serie TV

Il secondo ciclo dello spin-off di Z Nation avrà 8 episodi.

Netflix ha ordinato una seconda stagione di Black Summer. Il secondo ciclo dello zombi drama avrà otto episodi e l'inizio della produzione è previsto per il prossimo anno. Nella seconda stagione torneranno Jaime King (anche in veste di produttrice), Justin Chu Cary e Christine Lee e saranno introdotti nuovi personaggi.

Black Summer: La trama

Black Summer, spin-off di Z Nation di Syfy, è incentrata sulle vicende di un gruppo di sopravvissuti a un'apocalisse zombie. Jaime King interpreta Rose, una madre allontanata dalla figlia che intraprende un viaggio per trovarla. Affiancata da alcuni rifugiati americani, deve sfidare un nuovo mondo ostile e prendere decisioni difficili durante l'estate più mortale di sempre.

La serie è stata creata da Karl Schaefer e John Hyams che avevano già lavorato insieme per lo zombie drama di Syfy. Nonostante Netflix non rilasci solitamente dati di ascolto, in una delle poche liste rese note dal servizio di video in streaming, Black Summer è risultata essere la Serie TV più vista sulla piattaforma nel Regno Unito.