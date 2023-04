Black Mirror, a giugno la stagione 6: Primo trailer e nuove aggiunte al cast

News Serie TV

Nei nuovi episodi della serie antologica vedremo anche Salma Hayek, Michael Cera e Annie Murphy.

Il ritorno a lungo atteso dell'antologia fantascientifica più raccapricciante della tv è a un tiro di schioppo! Netflix ha annunciato che la sesta stagione della serie britannica vincitrice di sei Emmy Black Mirror sarà disponibile da giugno. Nel frattempo, ne ha diffuso un primo trailer, il quale mostra i protagonisti delle nuove storie, incluso il primo a essere stato confermato, la star di Breaking Bad Aaron Paul. Di altri, invece, la partecipazione viene resa nota solo in questo frangente.





La stagione 6 di Black Mirror: Parla l'ideatore della serie

"Ho sempre pensato che Black Mirror dovrebbe presentare storie del tutto distinte l'una dall'altra e continuare a sorprendere le persone (e me stesso), altrimenti quale sarebbe il punto?", ha dichiarato l'ideatore della serie Charlie Brooker in un comunicato. "Dovrebbe essere una serie non facilmente definibile e capace di reinventarsi. Perciò, in parte come sfida e in parte per mantenere le cose fresche sia per me sia per lo spettatore, ho iniziato a lavorare alla stagione capovolgendo deliberatamente alcuni dei miei presupposti fondamentali su cosa aspettarsi. Di conseguenza, questa volta, accanto ad alcuni dei tropi più familiari di Black Mirror, abbiamo degli elementi nuovi, inclusi alcuni che in precedenza ho giurato che la serie non avrebbe mai avuto, per ampliare i parametri di ciò che un episodio di Black Mirror rappresenta. Le storie sono ancora tutte totalmente Black Mirror, in tutto e per tutto, ma con alcune oscillazioni folli e più varietà che mai".

Le nuove aggiunte al cast

Dalle notizie precedenti sappiamo che la sesta stagione coinvolgerà Paul, Kate Mara (A Teacher), Zazie Beetz (Atlanta), Rob Delaney (Catastrophe), Josh Hartnett (Penny Dreadful), Rory Culkin (City on a Hill), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Danny Ramirez (The Falcon and the Winter Soldier), Clara Rugaard (Still Star-Crossed), Auden Thornton (This Is Us), Anjana Vasan (Killing Eve) e Myha'la Herrold (Industry). Netflix ha ora confermato la partecipazione anche di Salma Hayek (House of Gucci), Michael Cera (Arrested Development), Annie Murphy (Schitt's Creek), Ben Barnes (Tenebre e ossa), Daniel Portman (Il Trono di Spade), Himesh Patel (Station Eleven), John Hannah (Roma), Monica Dolan (Pride) e Samuel Blenkin (The Witcher: Blood Origin).