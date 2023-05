Black Mirror 6: Svelati i titoli e le trame dei nuovi episodi

News Serie TV

La sesta stagione, che arriva a giugno su Netflix, coinvolge talenti come Annie Murphy, Salma Hayek, Aaron Paul e Josh Hartnett.

Aspettiamoci l'inaspettato, ci avverte Netflix mentre diffonde i titoli e le trame dei 5 episodi della sesta stagione di Black Mirror, in arrivo a giugno (una data precisa non è stata ancora svelata). Mentre l'ideatore della rivoluzionaria e premiatissima serie distopica, Charlie Brooker, promette di portare la serie a un altro livello sperimentando novità a cui prima aveva rinunciato, Entertainment Weekly svela in esclusiva anche alcune nuove foto, che vi mostriamo qui sotto. Cosa dobbiamo aspettarci? Ecco i titoli e le sinossi ufficiali dei nuovi episodi che possono contare su un cast stellare.

Black Mirror 6: Titoli, trama, cast e dettagli di tutti gli episodi

Joan Is Awful

Diretto da Ally Pankiw e scritto da Charlie Brooker, Joan is Awful è la storia di una donna normale che è sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha adattato la sua vita in una serie tv in cui è interpretata dalla star di Hollywood Salma Hayek. Oltre ad Hayek, nell'episodio recitano anche Annie Murphy, Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes e Himesh Patel.

Loch Henry

Diretto da Sam Miller e scritto da Charlie Brooker, Loch Henry segue una giovane coppia che si reca in una cittadina scozzese per lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma finisce per appassionarsi a un'interessante storia locale che ha a che fare con eventi scioccanti del passato. Nel cast Samuel Blenkin, Myha'la Herrold, Daniel Portman, John Hannah e Monica Dolan.

Beyond the Sea

Diretto da John Crowley e scritto da Charlie Brooker, Beyond the Sea è ambientato in un 1969 alternativo (il 1969 è l'anno in cui gli Stati Uniti arrivarono sulla Luna) e segue due uomini impegnati in una pericolosa missione di alta tecnologia che si ritrovano a lottare con le conseguenze di una tragedia inimmaginabile. Il cast comprende Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Auden Thornton e Rory Culkin.

Mazey Day

Diretto da Uta Briesewitz e scritto da Charlie Brooker, Mazey Day segue una giovane star che è perseguitata da paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente con omissione di socccorso. Nel cast Zazie Beetz, Clara Rugaard e Danny Ramirez.

Demon 79

Ambientato nell'Inghilterra del nord nel 1979, Demon 79 segue una mite commessa costretta a commettere atti orribili per evitare un disastro. L'episodio è diretto da Toby Haynes e scritto da Charlie Brooker insieme a Bisha K. Ali (Ms. Marvel). Nel cast ci sono Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley e David Shields.