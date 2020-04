Billions 5: Corey Stoll sfida Damian Lewis nel nuovo trailer della quinta stagione

News Serie TV

La serie torna su Showtime con i nuovi episodi il 3 maggio.

"Mike Prince è il vero nemico di Axe", avverte Chuck (Paul Giamatti) nel nuovo trailer della quinta stagione di Billions che vedrà Bobby 'Axe' Axelrod (Damian Lewis) scontrarsi con la new entry Mike Prince (Corey Stoll).





Billions: La trama della quinta stagione

Nei nuovi episodi Bobby Axelrod (Lewis) e Chuck Rhoades (Giamatti) riaccenderanno la loro feroce rivalità, mentre nuovi nemici saranno dietro l'angolo. Chuck cercherà di usare a suo vantaggio l'influenza di Mike Prince (Stoll) per minacciare il dominio di Axe e arriverà ai ferri corti con una formidabile procuratrice (l'altra new entry Roma Maffia). Taylor Mason (Asia Kate Dillon) sarà costretto a tornare alla Axe Capital, dove dovrà lottare per proteggere dipendenti e risorse. Wendy Rhoades (Maggie Siff) rivaluterà la sua lealtà e creerà sorprendenti nuove alleanze che la metteranno in contrasto sia con Chuck che con Axe. In questa stagione, la lotta per il potere diventerà una lotta per la sopravvivenza e tutti i personaggi dovranno adattarsi per non rischiare di scomparire.

Il ruolo affidato a Corey Stoll

Corey Stoll interpreta un gigante degli affari venuto da una piccola città dell'Indiana, che diventa presto una minaccia per Bobby. I creatori di Billions David Levien e Brian Koppelman hanno confessato a Entertainment Weekly che inseguivano Stoll dal 2016, quando però l'attore era impegnato in House of Cards. "Abbiamo scritto appositamente per lui un personaggio intelligente, aggressivo e carismatico. Tutte doti che è adatto a interpretare", ha detto Levien. "Mike ha la stessa vena competitiva di Ax ma vuole fare del bene. Ha dentro un conflitto: lotta per conciliare il suo essere capitalista con il voler essere una brava persona", ha aggiunto.

Le altre nuove entrate nel cast

Oltre a Stoll, reciteranno nella nuova stagione di Billions anche Julianna Margulies nei panni di un'autrice di successo e professoressa di sociologia, Frank Grillo in quelli di Nico Tanner, un artista contemporaneo, Roma Maffia in quelli di una formidabile procuratrice, Rick Hoffman, nei panni del Dott. Swerdlow, un medico che si contraddistinguerà per i suoi metodi poco ortodossi e Daniel Breaker che interpreterà il brillante capo dello staff di Mike Prince.

A causa della pandemia di Coronavirus, i primi sette episodi di Billions andranno in onda come previsto a partire dal 3 maggio, mentre i restanti cinque arriveranno nel corso dell'anno. Showtime ha diffuso anche il poster ufficiale che vi proponiamo qui sotto.