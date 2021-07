Better Call Saul, Bob Odenkirk in ospedale per un problema cardiaco: Gli aggiornamenti

News Serie TV

Nella serata di martedì, l'attore è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo un malore durante le riprese della sesta e ultima stagione.

Dopo quasi 24 ore di apprensione, sono finalmente arrivati i primi, rassicuranti aggiornamenti sulle condizioni dell'attore Bob Odenkirk, martedì collassato sul set di Better Call Saul ad Albuquerque, in Nuovo Messico, durante le riprese di una scena della sesta e ultima stagione, poi trasportato d'urgenza in ospedale. I suoi rappresentanti hanno confermato alla stampa che le condizioni dell'attore sono stabili e che, mentre rimane sotto osservazione in ospedale, si sta riprendendo.

Malore per Bob Odenkirk: Ecco cos'è successo

"Possiamo confermare che, dopo aver avuto un problema al cuore, le condizioni di Bob sono stabili", hanno dichiarato i rappresentanti. "Lui è la sua famiglia desiderano esprimere gratitudine per gli straordinari dottori e infermieri che si stanno prendendo cura di lui, così come per il cast, la troupe e i produttori, che sono rimasti al suo fianco. Gli Odenkirk desiderano anche ringraziare tutti per le dimostrazioni di affetto e chiedono di rispettare la loro privacy in questo momento, mentre Bob lavora per la sua guarigione". In un messaggio condiviso su Twitter, il figlio di Odenkirk, Nate, ha aggiunto: "Starà bene".

Alcune fonti hanno riferito a TMZ che le condizioni di Odenkirk sono apparse subito preoccupanti. Non era cosciente, neppure ore dopo l'arrivo in ospedale. Ma si è svegliato, si sta riprendendo e ora sembra essere fuori pericolo.

I messaggi di vicinanza dei colleghi

AMC, la rete che trasmette Better Call Saul negli Stati Uniti, ha rilasciato nel frattempo il seguente comunicato: "Bob è qualcuno che conosciamo e con il quale abbiamo avuto la fortuna di lavorare da molto tempo. L'immediata dimostrazione di affetto e preoccupazione da parte dei fan di tutto il mondo è un chiaro riflesso dei suoi immensi talenti e della sua capacità di emozionare e intrattenere le persone. Come tutti gli altri, siamo davvero grati di sapere che le sue condizioni sono stabili e che sta ricevendo cure eccellenti. Lo teniamo stretto nei nostri pensieri, augurandoci una rapida e completa guarigione".

Ore prima del comunicato dei rappresentanti di Odenkirk, l'ex co-star di Breaking Bad Bryan Cranston aveva scritto su Instagram: "Oggi mi sono svegliato con una notizia che mi ha messo in ansia per tutta la mattinata. Il mio amico, Bob Odenkirk, è svenuto ieri sera sul set di Better Call Saul. Per favore, prendetevi un momento della vostra giornata per pensare a lui e inviargli pensieri positivi e preghiere, grazie". Michael McKean, che nella serie interpreta Chuck McGill, il fratello maggiore di Jimmy McGill/Saul Goodman, il personaggio di Odenkirk, ha scritto invece su Twitter: "Mando tutto il mio affetto al nostro Bob Odenkirk. Puoi farcela, fratello".