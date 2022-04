Better Call Saul 6: Bryan Cranston e Aaron Paul appariranno nella stagione finale

News Serie TV

La prima parte della sesta e ultima stagione dello spin-off in streaming su Netflix dal 19 aprile.

Il momento tanto atteso in cui la storia di Better Call Saul incrocerà quella di Breaking Bad si preannuncia epico. Il co-ideatore Peter Gould ha confermato al PaleyFest di Los Angeles che Bryan Cranston e Aaron Paul riprenderanno i loro iconici ruoli - Walter White e Jesse Pinkman - nella sesta e ultima stagione dello spin-off prequel, in Italia in programmazione dal 19 aprile su Netflix.

Better Call Saul 6: Il ritorno di Bryan Cranston e Aaron Paul

Chiaramente, Gould ha tenuto per sé i dettagli delle circostanze che porteranno il Jimmy/Saul di Bob Odenkirk nell'orbita di Walt e Jesse, almeno dalla sua prospettiva della storia. "Non voglio rovinare la sorpresa al pubblico, ma dirò che la prima domanda che si siamo posti quando abbiamo cominciato la serie è stata: 'Vedremo Walt e Jesse nello show?'", ha detto. "Invece di girarci intorno, dirò semplicemente sì. In che modo o le circostanze o altro, dovrete scoprirlo da soli, ma posso confermare che è una delle tante cose che scoprirete in questa stagione".

In effetti, la sesta e ultima stagione di Better Call Saul sarà una rimpatriata tra vecchi amici giacché, oltre a Cranston, Paul e Odenkirk, rivedremo anche Jonathan Banks nei panni di Mike Ehrmantraut e Giancarlo Esposito in quelli di Gus Fring, personaggi che il pubblico di Breaking Bad conosce molto bene. Per i primi due non è stata tuttavia la prima volta sul set di Albuquerque da quando la serie vincitrice di 16 Emmy si è conclusa nel 2013. Lo avevano fatto già nel 2019, per il film di Netflix El Camino: Il film di Breaking Bad.