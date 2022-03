Better Call Saul 6: Ecco il trailer ufficiale dell'ultima stagione

News Serie TV

I primi 7 episodi della stagione finale saranno in programmazione su Netflix dal 19 aprile.

Dopo tanti patimenti ci siamo arrivati di nuovo, all'inizio della fine. Tra poco più di un mese, il 19 aprile, su Netflix arriverà finalmente la prima parte della sesta e ultima stagione di Better Call Saul. Sette episodi dei quali qui di seguito si può gustare un'anteprima con il trailer ufficiale. Il succo è che Jimmy e la sua partner nel crimine Kim, alla storia Bob Odenkirk e Rhea Seehorn, stanno diventando sempre più paranoici. E, evidentemente, non hanno tutti i torti.





Better Call Saul 6: Cosa ci aspetta nell'ultima stagione?

"Ti senti mai come se fossi seguito?" chiede Kim, e quando Jimmy cita un detto sui malvagi che fuggono anche quando non sono inseguiti, Kim lo incalza: "Pensi che siamo malvagi?". Il trailer ci riporta nella sontuosa tenuta di Lalo, dove un gran numero di cadaveri impacchettati giace nell'erba dopo il bagno di sangue nel finale della stagione precedente. Vediamo i temibili Cugini muoversi a grandi passi mentre un Nacho (Michael Mando) in fuga trema di paura dopo essersi coordinato con Gus (Giancarlo Esposito) per fare in modo che degli uomini armati entrassero nella villa. Mentre gli affari sembrano andare bene per Jimmy, quando entra nel salone di bellezza e trova uno stuolo di nuovi clienti in attesa dei servizi di "Saul Goodman", o del "ragazzo di Salamanca" come lo chiamano, Kim chiede a Howard (Patrick Fabian) se stia costruendo un caso contro il suo partner, sentendosi rispondere "Mi sto solo riscaldando". Mike (Jonathan Banks) raccoglie armi e denaro per una grande resa dei conti e avverte che "Qualunque cosa accada, non andrà come pensi". I retroscena di quel sorriso alla vista di Lalo (Tony Dalton), invece, li scopriremo presto.

Se la mente è già andata indietro nel tempo, al periodo in cui andò in onda l'ultima stagione di Breaking Bad e ai dodici mesi che separarono la prima dalla seconda parte, tranquilli: i restanti sei episodi di Better Call Saul non si faranno attendere tanto a lungo, ma saranno in programmazione già dal 12 luglio.