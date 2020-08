Baby 3: Un nuovo teaser trailer svela la data di uscita dell'ultima stagione

News Serie TV

Chiara, Ludovica e tutti gli altri protagonisti del teen drama torneranno nell'ultimo ciclo di episodi il mese prossimo.

Segreti e verità saliranno a galla nella terza e ultima stagione di Baby, il primo teen drama italiano di Netflix che tornerà con l'ultimo ciclo di episodi il mese prossimo. Con un nuovo teaser trailer impreziosito dalla canzone inedita di Levante feat. Altarboy Vertigine, il servizio di video in streaming ha svelato finalmente la data di uscita: il 16 settembre.

Baby: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Nella terza e ultima stagione di Baby la verità verrà necessariamente fuori e sconvolgerà l'intero mondo dei giovani protagonisti. Ogni personaggio deve fare i conti con le proprie responsabilità in una storia ispirata a un fatto di cronaca che ha scosso le coscienze di tanti. I genitori sembrano non capire bene quello che sta succedendo e non sanno come aiutare i propri figli. I ragazzi sono chiusi nei propri segreti e sempre più lontani dalle loro famiglie. Proprio ora che avrebbero bisogno del loro supporto, non riescono a fidarsi.

Il cast e le new entry

Tornano i protagonisti della serie Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica). Oltre a loro, Denise Capezza (Natalia), Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Giuseppe Maggio (Fiore), Massimo Poggio (Arturo), Tommaso Ragno (Fedeli), Galatea Ranzi (Elsa), Max Tortora (Roberto) e Thomas Trabacchi (Tommaso). A loro si uniranno i nuovi personaggi interpretati da Anna Lou Castoldi (figlia di Asia Argento e Morgan, che ha intrapreso la carriera di attrice e sarà Aurora), Antonio Orlando (Pietro) e Ludovico Succio (Alessandro). Ci saranno novità anche dietro la macchina da presa, accanto ad Andrea De Sica e Letizia Lamartire, troviamo, al suo debutto alla regia, Antonio Le Fosse del collettivo GRAMS.

Per rimanere sempre aggiornati, potete consultare la nostra guida con tutte le foto e le anticipazioni su trama e cast di Baby 3.