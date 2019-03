Arrow si concluderà con la stagione 8, lunga solo 10 episodi

L'Arciere di Smeraldo di Star City sta per scoccare la sua ultima freccia. Con un messaggio su Twitter, l'attore Stephen Amell ha annunciato che l'appena ordinata ottava stagione di Arrow non solo si comporrà di soli 10 episodi ma darà anche una conclusione all'apprezzata serie supereroistica di cui è il protagonista.

"Interpretare Oliver Queen è stata la più grande esperienza professionale della mia vita... ma non si può essere un vigilante per sempre", ha scritto Amell. "Quest'autunno, Arrow tornerà per una stagione conclusiva di 10 episodi. C'è così tanto da dire... Per ora, voglio solo dire grazie". In un comunicato, gli ideatori e/o produttori esecutivi Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Beth Schwartz hanno aggiunto: "Questa è stata una decisione difficile da prendere, ma come ogni decisione difficile presa negli ultimi sette anni, è avvenuto con i migliori interessi di Arrow in mente. Siamo rincuorati dal fatto che Arrow abbia dato vita a un intero universo di serie che continueranno per molti anni a venire. Siamo entusiasti di creare una conclusione che onori lo show, i suoi personaggi e il suo retaggio, e siamo grati a tutti gli sceneggiatori, produttori, attori e - non ultimi - lo straordinario staff che hanno sostenuto noi e lo show per oltre sette anni".

Con Arrow si è aperta di fatto una nuova e rigogliosa era per i supereroi in tv, non solo a The CW. Da una delle sue costole è nata la serie di successo The Flash, alla quale hanno fatto seguito DC's Legends of Tomorrow, Supergirl e Black Lightning, e forse il nuovo spin-off Batwoman la prossima stagione. Curiosamente, e non è detto possa essere una coincidenza, l'annuncio della chiusura della serie è arrivato nello stesso giorno in cui DC Comics ha pubblicato l'ultimo numero di Green Arrow, il fumetto dedicato al personaggio creato da Mort Weisinger e George Papp agli inizi degli Anni '40.

Ovviamente, le reazioni degli altri membri del cast non si sono fatte attendere. David Ramsey (interprete di John Diggle, che - altra notizia delle ultime ore - in un prossimo episodio della stagione 7 si ricongiungerà con il suo ex mentore, interpretato dall'attore di Grace and Frankie Ernie Hudson) ha scritto su Twitter: "Che viaggio fantastico! I fan di Arrow sono stati i migliori che un attore possa desiderare! Grazie per avermi aiutato a dare vita a John Diggle/Spartan!!! Vi amo tutti! Non vedo l'ora che vediate quello che abbiamo in serbo per voi. Che dite, finiremo con una nota alta?". Per Colton Haynes (Roy Harper/Arsenal) "è triste ammettere che Arrow terminerà con un'ottava stagione di 10 episodi. Grazie a tutti i fan che l'hanno seguita. È stata una tale benedizione essere parte di questa serie straordinaria. Che viaggio fantastico". Juliana Harkavy (Dinah Drake/Black Canary) ha scritto invece su Instagram: "Arrow è stata la più grande avventura della mia vita. Come se non bastasse, ho stretto amicizie che mi porterò dietro per il resto della vita. Sono davvero, davvero grata per tutto questo. Sarà un'incredibile stagione finale, e sarà tutta per voi. Grazie per la vostra passione, il vostro amore e il vostro sostegno. Vi vogliamo bene e vi stimiamo più di quanto possiate mai sapere".