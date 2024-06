Andor: Nella seconda stagione Ben Mendelsohn potrebbe riprendere il suo ruolo di Rogue One

News Serie TV

Il regista dei nuovi episodi della serie ambientata nell'universo di Star Wars si è lasciato sfuggire che potremmo rivedere Ben Mendelsohn nel ruolo di Orson Krennic.

Mentre le vicende di Andor si apprestano a ricongiungersi con quelle del film Rogue One: A Star Wars Story, è naturale aspettarsi di ritrovare qualche altro volto noto. Le riprese della seconda e ultima stagione sono terminate già da qualche mese e iniziano a trapelare le prime indiscrezioni, in attesa di vedere i nuovi episodi in streaming su Disney+ (ormai nel 2025). Pare che tra gli attori già noti agli appassionati del mondo di Star Wars rivedremo in questa serie anche Ben Mendelsohn, interprete in Rogue One di un pezzo grosso dell'Impero, il direttore Orson Krennic. Non abbiamo ancora la conferma ufficiale da Lucasfilm ma la fonte è piuttosto autorevole visto che l'indiscrezione proviene direttamente da uno dei registi dei prossimi episodi.

Andor 2, anticipazioni: Rivedremo anche Ben Mendelsohn?

Durante un'intervista non ancora pubblicata con The Playlist, Alonso Ruizpalacios - che ha diretto gli ultimi tre episodi della seconda stagione di Andor - si è apparentemente lasciato sfuggire di aver lavorato con attori di peso come "Stellan Skarsgård, Forest Whitaker e Ben Mendelsohn". I primi due, lo sappiamo, erano già apparsi nella prima stagione della serie prequel di Rogue One nei panni rispettivamente dell'agente della Resistenza Luthen Rael e di Saw Gerrera. Mendelson, che in Rogue One ricopriva un ruolo prominente essendo il direttore che costringeva Galen Erso a completare il lavoro sulla Morte Nera, non si era ancora visto in Andor.

Dove eravamo rimasti e cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione

Nella prima stagione di Andor, che ha raccontato fatti accaduti 5 anni prima le vicende di Rogue One, abbiamo conosciuto le origini di Cassian Andor (Diego Luna), entrato in contatto con Luthen Rael e unitosi al nascente movimento della Resistenza. Cassian ha aiutato a rubare un libro paga imperiale, è stato imprigionato e, dopo una dura evasione, è riuscito a tornare casa sul pianeta Ferrix in tempo per il funerale di sua madre, non senza evitare le numerose fazioni che gli davano la caccia. Al termine della prima stagione, si è unito a Luthen a bordo della sua nave Fondor, pronto ad assistere ulteriormente la Resistenza.

La seconda stagione sarà composta da ben 12 episodi e coprirà i restanti quattro anni che precedono gli eventi di Rogue One facendo salti temporali ogni tre episodi. Tra gli attori che sicuramente rivedremo ci sono Luna, Skarsgård, Whitaker, Adria Arjona (nel ruolo di Bix), Genevieve O'Reilly (Mon Mothma), Denise Gough (Dedra) e Kyle Soller (Syril). I fan sperano di vedere, a un certo punto, anche Felicity Jones riprendere il ruolo di Jyn Erso, una delle eroine più amate di Rogue One. Ma l'attrice, durante un'intervista a The One Show, aveva fatto sapere di non essere stata coinvolta in alcun modo nella serie. "Ma spero che Jyn Erso a un certo punto possa tornare", si era augurata.