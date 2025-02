Andor: La rivoluzione dei ribelli inizia nel primo trailer della seconda stagione

News Serie TV

Disney+ ha svelato il primo trailer e il poster ufficiali della seconda e ultima stagione di Andor, la serie di Star Wars che racconta i fatti precedenti a Rogue One.

Cassian Andor si muove a ritmo di musica rock nel primo entusiasmante trailer della seconda stagione di Andor, la serie ambientata nell'universo di Star Wars che sta raccontando la storia prequel di Rogue One. Il drama live-action, una delle storie finora più apprezzate dai fan e dalla critica, tornerà con il secondo e ultimo ciclo di episodi in streaming su Disney+ il prossimo 23 aprile. La stagione finale si svilupperà in 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì. Il servizio ha finalmente diffuso il primo trailer del nuovo capitolo e il poster ufficiale, che vedete qui sotto.

Trailer Italiano: Stagione 2 - Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Star Wars di Disney+ - HD

La trama di Andor, storia di un ribelle

Andor ha riportato Diego Luna nei panni del ribelle Cassian Andor, il personaggio che aveva interpretato nel film Rogue One: A Star Wars Story. La serie lo segue nei cinque anni precedenti ai fatti del film in cui l'alleanza ribelle, dopo aver scoperto la Morte Nera, prova a fermare l'Impero e a salvare la Galassia intera. Seguiamo il viaggio di Andor da cinico nullafacente a eroe rivoluzionario, mentre compie quello che sarà il suo glorioso destino.

Le anticipazioni della seconda stagione

La seconda stagione, si legge nella sinossi ufficiale, vedrà i personaggi e le loro relazioni intensificarsi mentre l'orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell'Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l'aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi. Oltre a Diego Luna, nei nuovi episodi torneranno anche Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn e Forest Whitaker.

Le dichiarazioni del creatore

Il creatore ed executive producer Tony Gilroy ha dichiarato: "Una delle grandi emozioni nel realizzare Andor è la portata della storia e il numero di personaggi che si incontrano: gente comune, signori imperiali, ferventi rivoluzionari. Sono persone reali che prendono decisioni epiche, tutte con domande dalle conseguenze terrificanti. Il viaggio di Cassian è l'anima e la spina dorsale della nostra storia, ma è il coro che fa la serie. Non vedo l'ora che il pubblico scopra dove ci condurrà la seconda stagione".