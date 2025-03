Andor: I ribelli uniscono le forze contro l'Impero nel trailer ufficiale italiano della stagione 2

News Serie TV

Un nuovo trailer della seconda stagione di Andor anticipa la lotta dell'Alleanza Ribelle contro l'Impero prima dei fatti di Rogue One: A Star Wars Story: dal 23 aprile su Disney+.

La guerra contro l'Impero sta per entrare nella sua fase più drammatica e decisiva. Andor, una delle serie più acclamate di Star Wars, torna su Disney+ con la sua seconda e ultima stagione a partire dal 23 aprile. Il nuovo trailer ufficiale, appena diffuso, suggerisce che il conflitto entrerà nel vivo prima dell'epico epilogo che abbiamo visto in Rogue One: A Star Wars Story: i ribelli sono pronti a unire le forze per affrontare l'Impero, mentre Cassian Andor (Diego Luna) si prepara a diventare un protagonista assoluto della lotta per la libertà.

Nuovo Trailer: Stagione 2 - Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano della serie Star Wars di Disney+ - HD

Andor: Le anticipazioni della seconda stagione

Ricca di intrighi politici e pericoli, la serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero, La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. Andor riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino. La seconda stagione ci mostrerà la continuazione della lotta tra i ribelli e l'Impero, con Cassian che entrerà sempre più nel cuore dell'Alleanza Ribelle, diventando una figura centrale nel conflitto. In questi nuovi episodi, si legge nella sinossi ufficiale diffusa da Disney+, le alleanze si faranno più strette e i personaggi dovranno affrontare prove difficili, con sacrifici, tradimenti e dolorosi conflitti che segneranno profondamente il loro cammino. Di certo Cassian non sarà più il ribelle un po' sprovveduto che abbiamo conosciuto nella prima stagione.

Il cast: Chi tornerà

Accanto a Diego Luna, che riprende il ruolo di Cassian Andor, torneranno anche Stellan Skarsgård nei panni di Luthen Rael, Genevieve O'Reilly come Mon Mothma (nel trailer vediamo un'anticipazione del suo discorso con cui si scaglierà in modo netto contro l'Imperatore) e Adria Arjona nel ruolo di Bix Caleen. Inoltre, non mancheranno altri personaggi chiave di Rogue One, come Orson Krennic (interpretato da Ben Mendelsohn) e il droide K-2SO (con la voce di Alan Tudyk). Torneranno anche Denise Gough, Kyle Soller, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau e Forest Whitaker.

La stagione finale di Andor si comporrà di 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo debutterà il 23 aprile, con il rilascio settimanale degli episodi successivi ogni mercoledì. Questi nuovi episodi ci condurranno sempre più vicino agli eventi di Rogue One, completando il percorso di Cassian Andor e degli altri protagonisti verso l'epico scontro con l'Impero.