Andor, Ewan McGregor spera in una terza stagione: "Vorrei esserci anche io"

News Serie TV

L'attore di Obi-Wan Kenobi, dopo aver divorato le due stagioni di Andor, sogna un improbabile crossover e fa un appello a Disney: "Sono nel periodo giusto, potrei esserci anche io"

Anche i Maestri Jedi possono essere semplici fan. Durante il Fan Expo Canada di Toronto, Ewan McGregor ha sorpreso i fan con un'affettuosa dichiarazione d'amore verso Andor, l'acclamata serie di Star Wars creata da Tony Gilroy e interpretata da Diego Luna. Non solo l'ha definita “straordinaria”, ma ha anche scherzato (non troppo) su quanto gli piacerebbe farne parte (nei panni del suo Obi-Wan Kenobi, si intende), invocando direttamente Disney per una terza stagione. Terza stagione che però non esiste visto che la storia si è conclusa dopo due stagioni.

Andor, la dichiarazione d'amore di Ewan McGregor

McGregor ha raccontato di aver ignorato il clamore iniziale attorno a Andor, preferendo attendere che l'entusiasmo collettivo si placasse. "Quando tutti parlano di qualcosa, io tendo a dire: 'La vedrò più avanti'", ha ammesso. Ma una volta iniziata la visione con suo figlio, l'attore non ha più saputo fermarsi. "Ho guardato tutta la prima e la seconda stagione da solo. Era troppo bella, non potevo aspettare", ha ricordato. E, come ogni fan appassionato, ha cominciato a sognare in grande. "A un certo punto ho pensato: 'Aspetta… sono in questa linea temporale. Potrei essere nella terza stagione!'", ha raccontato con entusiasmo, subito spento da un'amara consapevolezza. "Poi mi sono ricordato che Andor finisce con la seconda stagione…", ha infatti aggiunto.

L'appello (semi-serio) a Disney

Nonostante la struttura narrativa chiusa della serie, pensata come una storia in due atti che porta direttamente agli eventi di Rogue One, McGregor ha lanciato un appello diretto dicendo: "Magari c'è una storia parallela che si incrocia… c'è sempre una possibilità. Se Disney sta ascoltando ipoteticamente, ipoteticamente dai, Disney!". Le sue parole hanno strappato applausi e risate, ma hanno anche evidenziato quanto Andor sia diventato un punto di riferimento anche all'interno della stessa famiglia di Star Wars. Con 22 nomination agli Emmy, un 96% di gradimento su Rotten Tomatoes da parte della critica e una narrazione più matura, politica e "terrestre" rispetto al resto del franchise, la serie ha lasciato il segno guadagnandosi lo status di piccolo cult.

Andor 2, la recensione della migliore serie di Star Wars dopo The Mandalorian Leggi anche

Una stagione 3 di Andor è possibile? E una seconda di Obi-Wan Kenobi?

L'eventualità di una stagione 3 di Andor è stata esclusa fin dall’inizio da Tony Gilroy. Tuttavia, McGregor potrebbe ancora tornare nei panni di Obi-Wan Kenobi in un'altra forma: si vocifera da tempo di una possibile seconda stagione della miniserie Obi-Wan Kenobi, arrivata su Disney+ ormai nel lontano 2022. Interrogato su questi rumor, l’attore ha risposto con diplomazia: "Non so quali siano i loro piani al momento… ma sono sicuro che, prima o poi, qualcosa succederà".

Per ora, Andor ha concluso ufficialmente il suo percorso con il finale di serie uscito lo scorso maggio. Ma il sogno di vedere Obi-Wan e Cassian Andor condividere lo schermo, anche solo per un momento, non è del tutto spento. Del resto, nell’universo di Star Wars, le timeline si piegano, i percorsi si incrociano e le apparizioni speciali sono sempre dietro l’angolo. Come ha detto McGregor, c'è sempre una possibilità.