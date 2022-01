And Just Like That: La seconda stagione è a rischio dopo le accuse a Chris Noth?

News Serie TV

Il revival di Sex and the City potrebbe doversi fermare dopo un unico ciclo di episodi a causa della bufera che ha investito l'interprete di Mr.Big, accusato di violenza sessuale.

Il futuro del revival di Sex and the City, And Just Like That..., è in bilico. Se già poco prima del debutto dello scorso 9 dicembre circolavano voci su una possibile seconda stagione, adesso ogni conversazione al riguardo sarebbe ferma. Il motivo sarebbe la bufera mediatica che ha colpito pesantemente l'attore Chris Noth, accusato di violenza sessuale da due donne subito dopo l'uscita del primo episodio del revival (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW).

And Just Like That: Ci sarà una seconda stagione? I dubbi

La testata US Weekly riporta le dichiarazioni di una fonte anonima vicina alla produzione di And Just Like That... secondo cui ogni conversazioni su una continuazione della storia delle ora cinquantenni Carrie, Miranda e Charlotte sarebbe stata bruscamente interrotta. "Si parlava di fare un'altra stagione, ma dopo gli ultimi giorni tutte quelle conversazioni si sono bloccate. È tutto fermo", avrebbe dichiarato questa fonte adducendo come motivazione le accuse rivolte a Noth. Questo nonostante - per casualità o meno - il personaggio di Mr. Big sia morto nella premiere di And Just Like That... e quindi eliminato in ogni caso dalla serie.

Le accuse a Chris Noth e le conseguenze

Chris Noth, solo pochi giorni dopo l'uscita dei primi due episodi di And Just Like That..., è stato infatti accusato da due donne diverse di violenze che si sarebbero verificate nel 2004 e nel 2015. L'attore ha provato a negare tutto parlando di incontri consensuali ma in seguito altre tre donne si sono unite al coro delle vittime denunciando molestie e approcci sessuali non richiesti da parte sua. Anche l'attrice Zoe Lister-Jones, che in passato aveva lavorato con l'attore in Law & Order, ha parlato di comportamenti inappropriati che Noth avrebbe assunto sul set. Intanto anche CBS ha annunciato che l'attore non tornerà nei panni di William Bishop in The Equalizer, l'altra serie in cui ricopriva uno dei ruoli principali.

Le attrici di And Just Like That... Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis in un comunicato congiunto si sono dette profondamente rattristate per l'accaduto e si sono schierate dalla parte delle donne "che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose". Ma non sappiamo con certezza che impatto avrà questo scandalo sulla serie che sta continuando con un nuovo episodio ogni giovedì.