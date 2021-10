Amazon Prime Video: Le Serie TV in streaming a Ottobre 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano le nuove Maradona: Sogno Benedetto e So cosa hai fatto, e le nuove stagioni di The Walking Dead: World Beyond e Motherland: Fort Salem.

La prossima volta che vi batterà "il corazon" sarà perché avrete visto Maradona su Amazon Prime Video. La leggenda del calcio mondiale Diego Armando Maradona, scomparsa lo scorso novembre all'età di 60 anni, sarà raccontata nelle sue opere e miracoli in una serie tv in arrivo sul servizio streaming a ottobre. Maradona: Sogno Benedetto ripercorre la vita di Diego dall'infanzia all'età adulta, dalle sue umili origini nella cittadina di Fiorito, in Argentina, fino alla rivoluzionaria carriera al Barcellona e poi al Napoli. Una storia piena di luci e anche di ombre, in 10 episodi che girano il mondo e fanno rivivere alcuni dei momenti più straordinari della storia del calcio. Da non perdere anche l'appuntamento con So cosa hai fatto, nuovo teen mystery basato sul romanzo di Lois Duncan, lo stesso che ha ispirato l'iconico film del 1997. Un anno dopo il fatale incidente stradale che ha sconvolto la serata del diploma, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino.

Maradona: Sogno Benedetto - Nuovo Teaser Trailer: Maradona: Sogno Benedetto - Nuovo Teaser Trailer Italiano della serie Amazon - HD

So cosa hai fatto: Trailer ITA: So cosa hai fatto: Il Trailer Italiano Ufficiale della nuova serie Amazon Prime Video - HD

A ottobre tornano poi le streghe di Motherland: Fort Salem, serie ambientata in un'America alternativa in cui le streghe hanno posto fine alla loro persecuzione stipulando un accordo con il governo degli Stati Uniti che le vede in prima linea a combattere per il loro Paese con tattiche e armi soprannaturali. Si conclude invece il breve ma intenso viaggio dei giovani protagonisti di The Walking Dead: World Beyond. Nella seconda e ultima stagione dello spin-off, in streaming in contemporanea con gli Stati Uniti, le cose per la prima generazione cresciuta nell'apocalisse zombie si faranno particolarmente sanguinose mentre affronterà la misteriosa Repubblica Civica Militare e combatterà per il controllo del proprio destino. Questi 10 episodi creeranno inoltre un ponte con The Walking Dead attraverso la reintroduzione nel franchise di un vecchio personaggio: la Jadis/Anne di Pollyanna McIntosh.



Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a ottobre 2021

Serie TV in prima visione

Most Dangerous Game , Stagione 1 (1 ottobre)

, Stagione 1 (1 ottobre) The Walking Dead: World Beyond , Stagione 2 (4 ottobre)

, Stagione 2 (4 ottobre) So cosa hai fatto , Stagione 1 (15 ottobre)

, Stagione 1 (15 ottobre) Motherland: Fort Salem , Stagione 2 (18 ottobre)

, Stagione 2 (18 ottobre) Maradona: Sogno Benedetto, Stagione 1 (29 ottobre)

Altre Serie TV

Camera Cafè , Stagioni 1-4 (1 ottobre)

, Stagioni 1-4 (1 ottobre) Code Black, Stagioni 1-3 (4 ottobre)

Anime

Holly e Benji: Due fuoriclasse, Stagione 1 (11 ottobre)

Documentari e Intrattenimento

Kids in the Hall, Stagioni 1-5 (8 ottobre)

Per i più piccoli